أخبار التعليم | الوزارة تعتذر عن سقوط منصة امتحانات المصريين في الخارج.. جامعة جنوب الوادي تحرر 76411 مواطنا من الأمية خلال 8 أعوام

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرارات عاجلة.. التعليم تعتذر عن سقوط منصة امتحانات المصريين في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيان اعتذار للرأي العام عن أزمة سقوط سيستم امتحانات المصريين في الخارج أمس واليوم.

جامعة عين شمس والطاقة الذرية توقعان بروتوكولا للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي

وقعت اليوم جامعة عين شمس و هيئة الطاقة الذرية بروتوكولاً للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووقع البروتوكول الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

خلال 8 أعوام.. جامعة جنوب الوادي تحرر 76411 مواطنا من الأمية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022 – 2023 للشهادة الإعدادية والمراقبين الأوائل.

جامعة بني سويف: 1797 متدربا بالاختبارات الأكاديمية ودورات اللغات المختلفة.. و450 ترجمة خلال عام

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة التخصصية بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف الجيار مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، وناقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات منها عقد الاختبار الاكاديمي رقم122 يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري، إضافة إلي تنفيذ 30 ترجمة في شهر ديسمبر الماضي.

شروط يجب توافرها لتطوير التعليم الأساسي.. أستاذ بكلية تربية عين شمس يوضح

أحدثت القيادة السياسية نقلة في مستوى التعليم على مدار السنوات السابقة ظهرت آثارها بوضوح خلال الفترة الأخيرة لكن يوجد بعض التحديات التي تواجه التطوير.

خبراء لتطوير التعليم: يجب الارتقاء بمستوى المعلمين وإمدادهم بالمهارات والاتجاهات اللازمة للتدريس

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس أنه بالنسبة للكتب الخارجية تصب هى الأخرى فى خلل المنظومة التعليمية وفسادها، حيث أنها محاولة لمساعد الطلاب فى النجاح بالامتحانات بأقل السبل والجهد ويساهم الكتاب الخارجى فى تدريب الطلاب على الامتحان ولا يسمح له بتعلم المهارات ولا يحقق الأهداف التربوية الكبيرة.

عميد زراعة عين يكشف تأثير التغير المناخي على إنتاج الدواجن

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن تغير المناخ يؤثر على إنتاج الدواجن من خلال الضغط على التوازن في الطيور.