شروط يجب توافرها لتطوير التعليم الأساسي.. أستاذ بكلية تربية عين شمس يوضح

أحدثت القيادة السياسية نقلة في مستوى التعليم على مدار السنوات السابقة ظهرت آثارها بوضوح خلال الفترة الأخيرة لكن يوجد بعض التحديات التي تواجه التطوير.

موقع صدي البلد تواصل مع عدد من الخبراء لاستطلاع آرائهم في تطوير التعليم الاساسي.

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لتطوير شامل لمنظومة التعليم مؤكدة أن المعلم عنصر رئيسى في رفع كفاءة التعليم وتطويره .

وأكدت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن التحديات التي تواجه التعليم الاساسي أهمها تطوير المعلم وتزويد مهاراته في كافة المجالات التربوية، والاتجاهات المتعلقة بأعماق الطلاب ومعرفة أرقى السبل للوصول إلى عقولهم.

وأضاف الدكتورة أمل شمس أن التعليم الاساسي يحتاج إلى تحريك طاقات العلم والبحث والإبداع الداخلية للطالب، من أجل مدِه بالدافعية والرغبة لتحقيق ذاته ويتجة التعليم في الفترة الحالية إلى طرق الفهم والبحث .

وأشارت الدكتورة أمل شمس أن المناهج الدراسية يجب أن يتم تغيرها كل سنوات قليلة ويشارك فيها عدد من المعلمين أيضا وفق إطار عام للمحتوى العلمى والأكاديمى والمعرفي، المواكب لتغيرات النظريات التربوية وطرق التدريس، وبما يتفق مع أحداث العالم المعاصرة.

وتابعت شمس أن يوجد شروط لتحقيق أهداف نجاح استحداث المناهج ومن أبرزها وجود بنية تحتية للمدارس إضافة إلى تدريب المعلم بأحداث الأساليب الحديثة التي تنعكس على الطالب بشكل سريع لافته إلى ضرورة أن تهتم الأسرة بمتابعة الطفل والاطلاع على الأنشطة التى نفذها خلال اليوم بالمدرسة من رسوم وتلوين ودعمها وتحفيز أبنائهم على الاستمرارية والتفاعل فى الفصل.