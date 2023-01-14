عين شمس تنظم الحوار القومي للتعلم الرقمي في مصر باستضافة جامعة الجلالة

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الحوار القومي المصري للتعليم والتعلم الرقمي، باستضافة جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوي، بحضور الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي.

ويعد هذا اللقاء من أنشطة مشروع "تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي" أولي مشروعات المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد (IIOE EGYPT National Center) التابع للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي عبر الانترنت تحت رعاية اليونسكو UNESCO-ICHEI، ومقره بجامعة عين شمس.

وقد قام بإلقاء الكلمة الافتتاحية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، حيث رحب بالسادة الحضور، وعرض إمكانيات الجامعة، والشراكات الدولية التي تقوم بها،لفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الدولية.

وأكد الشناوي، أهمية هذه الفعالية للمشاركة في الحوار القومي للتعليم والتعلم الرقمي، مشيراً الي ارتباط جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالتطورات العملية المتسارعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وعرضت الدكتورة مني عبد العال، المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس، والأمين العام المساعد للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE، ومدير المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد ، رؤية ورسالة المركز وأهداف المشروع، كما أشادت بدور الجامعات المصرية الشريكة للمركز.

من جانبه، عبر الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، عن سعادته بحضور هذه الفعالية، وشرح أهمية النقاش في مجال التعليم والتعلم الرقمي في الجامعات المصرية، الذي وصل عددها الي ٩٠ جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة.

وتبع هذا عرض للدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لشئون التعليم العالي، والتي شرحت من خلالها معايير ضمان الجودة في مجال التعلم الالكتروني، وأهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في إنتاج المقررات الالكترونية.

وتبعها مداخلة Prof Paul Prinsloo

Research Professor in Open Distance Learning, University of South Africa، والذي عرض نبذة عن السياسات الدولية للتعلم الرقمي وأفضل الممارسات في هذا المجال علي المستوي الدولي والافريقي.

ثم أدارت د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني بجامعة عين شمس، جلسة حوار حول تأثير تطبيق استراتيجيات التعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والتحديات والفرص التي تواجه الجامعات المصرية في تطبيق سياسات التعلم والتعليم الرقمي مع لفيف من الخبراء من الجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات.

وفي ختام الفعالية، أعلنت الدكتورة مني عبد العال، عن إصدار تقرير يحتوي علي تحليل لأبرز التوصيات والمقترحات المستقبلية لدعم واستدامة التعليم والتعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

شهدت الفعالية حضور كلا من الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتور حسام فهيم، استشاري نظم المعلومات والاتصالات والأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور جون فايز نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة غادة الخياط مدير مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، والدكتور هاني النشار مدير وحدة التحول الرقمي بجامعة بني سويف، والدكتور محمد عبد العزيز مدير وحدة التحول الرقمي بجامعة الجلالة، والدكتورة ولاء سرحان مدير وحدة التعلم الالكتروني والاختبارات الإلكتروني بجامعة الزقازيق.

بالإضافة إلي حضور فريق عمل المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE Egypt والوحدة المركزية للتعلم الالكتروني بجامعة عين شمس وهم ا.د. هاني نادي و ا.د دعاء انس ود. هبة شوقي ود. آيه مصطفي ود. محمد يسري.

كما أنه تم بث هذا الحوار مباشر من خلال تطبيق زووم، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعدد من المسئولين بمركز الابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو UNESCO- ICHEI.