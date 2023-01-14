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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعلن عن مسابقة الشعر باللغة الفرنسية.. تفاصيل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يعلن اتحاد طلاب جامعة عين شمس - اللجنة الثقافية والإعلامية العليا عن مسابقة بمجال الشعر باللغة الفرنسية المقدمة من الأمانة العامة للكنفجيس  CONFEJES للشباب في الفئة العمرية من 18 - 25 عام 
للكليات ( الألسن / الحقوق / الاداب)
للتسجيل سرعة التوجه إلى مبني رعاية الشباب، حيث إن آخر ميعاد للتسجيل يوم الأحد الموافق ١٥ يناير.

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شروط القبول بالمسابقة :

- "المشاركة بالمسابقة مجانًا و يحق التقدم بنص واحد فقط".
١- يجب أن تكون الأعمال أصلية لمؤلفها، وإلا يكون قد سبق نشرها أو فوزها في مسابقات أدبية أخرى، وأن تكون كافة الحقوق محفوظة لمؤلفها.
٢- أن تكون النصوص المقدمة باللغة الفرنسية ولا تتعدى ال ٥٠٠ كلمة و تكون بفونت Arial مقاس ١٢ interline ١،٥ حيث يتم استبعاد النصوص الغير موافقة لتلك المعاير وأيضا ذات الغلطات الإملائية وتركيب الجملة.
٣- التوجه لرعاية الشباب للتسجيل
قبل يوم ١٥ يناير الموافق الأحد القادم.
٤- يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاتي ( الاسم، تاريخ الميلاد، محل الاقامة، الجنسية، محل الميلاد، رقم الهاتف، البريد الالكتروني ).
٥- أن يتم إرجاع النصوص الشعرية لمؤلفها وسيتم الإعلان عن النتائج في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م و يعد قرار اللجنة نهائيًا دون استئناف.

أمين مساعد اللجنة الثقافية و الاعلامية العليا / مصطفي محمد

أمين اللجنة الثقافية و الاعلامية العليا / علي حسن.

نائب رئيس الاتحاد / مريم خالد.

رئيس الاتحاد / محمد رضا.

اتحاد طلاب جامعة عين شمس طلاب جامعة عين شمس اللجنة الثقافية و الإعلامية مجال الشعر باللغة الفرنسية

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