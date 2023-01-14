اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعلن عن مسابقة الشعر باللغة الفرنسية.. تفاصيل

يعلن اتحاد طلاب جامعة عين شمس - اللجنة الثقافية والإعلامية العليا عن مسابقة بمجال الشعر باللغة الفرنسية المقدمة من الأمانة العامة للكنفجيس CONFEJES للشباب في الفئة العمرية من 18 - 25 عام

للكليات ( الألسن / الحقوق / الاداب)

للتسجيل سرعة التوجه إلى مبني رعاية الشباب، حيث إن آخر ميعاد للتسجيل يوم الأحد الموافق ١٥ يناير.

شروط القبول بالمسابقة :

- "المشاركة بالمسابقة مجانًا و يحق التقدم بنص واحد فقط".

١- يجب أن تكون الأعمال أصلية لمؤلفها، وإلا يكون قد سبق نشرها أو فوزها في مسابقات أدبية أخرى، وأن تكون كافة الحقوق محفوظة لمؤلفها.

٢- أن تكون النصوص المقدمة باللغة الفرنسية ولا تتعدى ال ٥٠٠ كلمة و تكون بفونت Arial مقاس ١٢ interline ١،٥ حيث يتم استبعاد النصوص الغير موافقة لتلك المعاير وأيضا ذات الغلطات الإملائية وتركيب الجملة.

٣- التوجه لرعاية الشباب للتسجيل

قبل يوم ١٥ يناير الموافق الأحد القادم.

٤- يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاتي ( الاسم، تاريخ الميلاد، محل الاقامة، الجنسية، محل الميلاد، رقم الهاتف، البريد الالكتروني ).

٥- أن يتم إرجاع النصوص الشعرية لمؤلفها وسيتم الإعلان عن النتائج في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م و يعد قرار اللجنة نهائيًا دون استئناف.

أمين مساعد اللجنة الثقافية و الاعلامية العليا / مصطفي محمد

أمين اللجنة الثقافية و الاعلامية العليا / علي حسن.

نائب رئيس الاتحاد / مريم خالد.

رئيس الاتحاد / محمد رضا.