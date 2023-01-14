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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يكشف موعد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة أصبحت تضم 19 كلية بعد انضمام كليتي الآثار والطب البيطري من العام الماضي، ما يسهم في زيادة الإنتاج العلمي للجامعة، لافتاً إلى أن مركز النانو تكنولوجي من المقرر افتتاحه خلال عام بالتعاون مع كليات الطب، والعلوم، والصيدلة، والهندسة.

وأكد الدكتور محمود المتيني، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أهمية البحث العلمي في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته المتعددة في مجالات الطب والزراعة والطاقة والمياه.

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وأضاف الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس بصدد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي بالجامعة وذلك لدعم الأبحاث التطبيقية في مجال النانو تكنولوجي كجزء من رؤية الدولة، مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية في ذلك المجال، وذلك لزيادة الإنتاج العلمي.

وأشاد المتيني، بالدعم المتواصل من جميع أجهزة الدولة ومنظومة البحث العلمي التي لا تتوانى عن تقديم أي دعم للجامعة، خاصة مع تنامي التبرع للبحث العلمي الذي أصبح له دور رئيسي في تقدم الأمم.

 

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رئيس جامعة عين شمس يكشف موعد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي

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