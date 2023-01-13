عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: إصدار تقرير بمقترحات دعم التعليم الرقمي في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الحوار القومي المصري للتعليم والتعلم الرقمي، باستضافة جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوي، بحضور الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي.

يعد هذا اللقاء من أنشطة مشروع "تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي" أولي مشروعات المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد (IIOE EGYPT National Center) التابع للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي عبر الإنترنت تحت رعاية اليونسكو UNESCO-ICHEI، ومقره بجامعة عين شمس.

أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أهمية هذه الفعالية للمشاركة في الحوار القومي للتعليم والتعلم الرقمي، مشيراً الي ارتباط جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالتطورات العملية المتسارعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

txt

تخصصات جديدة بكليات التربية لمحاربة الأمية في مصر.. تفاصيل

txt

مد موعد استقبال الترشيحات لجائزة عين شمس التقديرية

txt

طرق غش في الامتحانات مبتكرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

txt

زراعة عين شمس: الدولة تضع أولوية لإنتاج الأسماك باعتبارها أرخص مصادر البروتين

txt

تفعيل نظام UMS الإلكتروني لمعرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

txt

انتهاء المؤتمر السابع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس.. اليوم

txt

افتتاح المؤتمر السابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس

txt

خبراء تطوير التعليم: خطوات جذابة لرعاية الموهوبين في الجامعات.. الابتكار وريادة الأعمال تمثلان القوة الأساسية الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية

txt

أخبار التعليم| الخشت: مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 1.5 مليون مريض في العيادات الخارجية.. ومجدي يعقوب يكشف عن رحلته العلمية والخيرية

txt

سنجاب: المراكز البحثية لها دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة

وعرضت الدكتورة مني عبد العال، المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس، والأمين العام المساعد للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE، ومدير المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد ، رؤية ورسالة المركز وأهداف المشروع، كما أشادت بدور الجامعات المصرية الشريكة للمركز.

من جانبه، عبر الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، عن سعادته بحضور هذه الفعالية، وشرح أهمية النقاش في مجال التعليم والتعلم الرقمي في الجامعات المصرية، الذي وصل عددها إلى  ٩٠ جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة.

وتبع هذا عرض للدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لشئون التعليم العالي، والتي شرحت من خلالها معايير ضمان الجودة في مجال التعلم الإلكتروني، وأهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في إنتاج المقررات الالكترونية.

وتبعها مداخلة  Prof Paul Prinsloo  
Research Professor in Open Distance Learning, University of South Africa، 
والذي عرض نبذة عن السياسات الدولية للتعلم الرقمي وأفضل الممارسات في هذا المجال على المستوي الدولي والإفريقي.

ثم أدارت د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني بجامعة عين شمس، جلسة حوار حول تأثير تطبيق استراتيجيات التعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والتحديات والفرص التي تواجه الجامعات المصرية في تطبيق سياسات التعلم والتعليم الرقمي مع لفيف من الخبراء من الجامعات المصرية والمجلس الاعلي للجامعات.

وفي ختام الفعالية، أعلنت الدكتورة مني عبد العال، عن إصدار تقرير يحتوي علي تحليل لأبرز التوصيات والمقترحات المستقبلية لدعم واستدامة التعليم والتعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الحوار القومي المصري الحوار القومي المصري للتعليم والتعلم الرقمي جامعة الجلالة الأهلية جامعة الجلالة التعليم العالي مؤسسات التعليم العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

عنق الزجاجة.. مصر في مواجهة صعبة أمام كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

بعد نوة الفيضة الكبرى.. حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

تهدد 3 مليار طفل.. الأزهر يرصد القصة الكاملة لخطر الألعاب الإلكترونية

لأصحاب المصانع والمزارع.. دعم من الحكومة بفائدة 11%| تفاصيل

يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ