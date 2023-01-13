جامعة عين شمس: إصدار تقرير بمقترحات دعم التعليم الرقمي في مصر

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الحوار القومي المصري للتعليم والتعلم الرقمي، باستضافة جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوي، بحضور الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي.

يعد هذا اللقاء من أنشطة مشروع "تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي" أولي مشروعات المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد (IIOE EGYPT National Center) التابع للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي عبر الإنترنت تحت رعاية اليونسكو UNESCO-ICHEI، ومقره بجامعة عين شمس.

أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أهمية هذه الفعالية للمشاركة في الحوار القومي للتعليم والتعلم الرقمي، مشيراً الي ارتباط جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالتطورات العملية المتسارعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وعرضت الدكتورة مني عبد العال، المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس، والأمين العام المساعد للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE، ومدير المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد ، رؤية ورسالة المركز وأهداف المشروع، كما أشادت بدور الجامعات المصرية الشريكة للمركز.

من جانبه، عبر الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، عن سعادته بحضور هذه الفعالية، وشرح أهمية النقاش في مجال التعليم والتعلم الرقمي في الجامعات المصرية، الذي وصل عددها إلى ٩٠ جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة.

وتبع هذا عرض للدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لشئون التعليم العالي، والتي شرحت من خلالها معايير ضمان الجودة في مجال التعلم الإلكتروني، وأهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في إنتاج المقررات الالكترونية.

وتبعها مداخلة Prof Paul Prinsloo

Research Professor in Open Distance Learning, University of South Africa،

والذي عرض نبذة عن السياسات الدولية للتعلم الرقمي وأفضل الممارسات في هذا المجال على المستوي الدولي والإفريقي.

ثم أدارت د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني بجامعة عين شمس، جلسة حوار حول تأثير تطبيق استراتيجيات التعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والتحديات والفرص التي تواجه الجامعات المصرية في تطبيق سياسات التعلم والتعليم الرقمي مع لفيف من الخبراء من الجامعات المصرية والمجلس الاعلي للجامعات.

وفي ختام الفعالية، أعلنت الدكتورة مني عبد العال، عن إصدار تقرير يحتوي علي تحليل لأبرز التوصيات والمقترحات المستقبلية لدعم واستدامة التعليم والتعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي المصرية.