وافق الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث علي ، مد موعد استقبال الترشيحات لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية وجائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية حتى 15 يناير 2023 مع سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل 15 يناير 2023.

وأكد الدكتور محمد أيمن أنه يمكن للمتقدمين الدعم الفنى التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، السيد لو تشون شنغ، المستشار الثقافي الصيني باللقاهرة والوفد المرافق له.

وخلال حديثه أعرب الدكتور محمود المتيني، عن تقديره لمسيرة التعاون الكبيرة بين جامعة عين شمس والجامعات والهيئات الصينية، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس كانت أول جامعة تتبني تدريس اللغة الصينية منذ 50 عاما، وكذلك تدريس وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما تم استثمار العلاقة المتميزة بين الجانبين لتمتد الي مجالات أخرى مثل الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات، وأوضح أن الاتفاقيات بين جامعة عين شمس والجامعات والهيئات الصينية بلغت 27 مذكرة تفاهم، وذلك في ظل العلاقة الوطيدة بين البلدين على مستوى العلاقات الرئاسية والتعاون الفعال بين البلدين في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات.