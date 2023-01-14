أخبار التعليم.. نشر أول صور من داخل لجان امتحانات أولى ثانوي.. محافظ شمال سيناء: إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بعد سقوط السيستم|فتح منصة امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للطلاب حتى 6 مساءً

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا الآن، لحل أزمة سقوط سيستم امتحانات “أبناؤنا في الخارج” اليوم، السبت.

محافظ شمال سيناء: إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن قرار إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع السيناوي، لافتا إلى أن جامعة العريش أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2016 بعد فصلها عن الجامعة الأم "جامعة قناة السويس"، وذلك تماشيا مع خطة الدولة في التنمية الشاملة لشمال سيناء.

بيحلوا على التابلت.. ننشر أول صور من داخل لجان امتحانات أولى ثانوي

تشهد الآن لجان امتحانات الصف الاول الثانوي في محافظة القاهرة، حالة من الهدوء التام في أول أيام امتحانات نصف العام 2023 .

ترقية 19 عضوا بهيئة تدريس جامعة طنطا والموافقة على منح 71 درجة دكتوراه

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من حنان حمدى أحمد أبو رية بكلية التربية، وفاطمة عبد الله عطية، بكلية التجارة، ومحمد مصطفى الشيمى بكلية الهندسة، ومحمد على أحمد مليس، ومحمد محمود أبو النصر، وإيهاب عبد الحليم أبو على، وسلوى عبد المجيد عتلم، بكلية الطب.

على طريقة حنة شيماء.. زفة لطلاب طب بالطبل بمناسبة انتهاء الامتحانات|صور

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لفت انتباه جميع المتابعين، لزفة تبين بعد ذلك أنها ليست زفة عروسة ولكنها زفة “طلاب”.

قرار جديد بشأن أزمة سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا جديدا لحل أزمة سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 .

دخل مالي كبير.. أستاذ بحاسبات عين شمس يكشف عن وظائف المستقبل للشباب

قال الدكتور محمد مرعي أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إن التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على الأعمال والمشروعات ومدى قدرة رواد الأعمال على استثمار الفرص الناشئة في تقنية المعلومات والبرمجيات والتعليم.

13 طبيباً من 4 جامعات يصلون مستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات بالمجان

وصل إلى مستشفى العريش العام، بمحافظ شمال سيناء، اليوم ، عد من من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

تعليم أسوان: 8 آلاف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بالصفين الأول والثاني الثانوي

إنطلقت اليوم السبت الموافق 14 يناير بالنسبة للصف الأول الثانوى " العام " إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2022 ، فيما تنطلق غداً الأحد الموافق 15 يناير بالنسبة للصف الثانى.

27 لجنة تستقبل طلاب الأول الثانوى بالوادى الجديد ونسبة الحضور 100%.. صور

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى، فى 27 لجنة موزعة على إدارات محافظة الوادي الجديد لأداء الامتحان بمادة اللغة العربية فى الفترة الأولى، والجغرافيا بالفترة الثانية، حيث جرى تجهيز اللجان بكافة الإحتياجات اللازمة وتوفير المناخ الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

جمع كلمة حسام .. سؤال تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصف الاول الثانوي في جميع مدارس الجمهورية.