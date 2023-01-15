اليوم .. آخر موعد لاستقبال ترشيحات جوائز جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس أن آخر موعد لغلق باب الترشح لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية وجائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية 2022-2023، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 بناء على توجيهات الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وشدد جامعة عين شمس على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين في الترشح سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات، وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل انتهاء موعد الترشح.

ولتقديم الدعم الفني: ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ونظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الحوار القومي المصري للتعليم والتعلم الرقمي، باستضافة جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوي، بحضور الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي.

ويعد هذا اللقاء من أنشطة مشروع "تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي" أولي مشروعات المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد (IIOE EGYPT National Center) التابع للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي عبر الإنترنت تحت رعاية اليونسكو UNESCO-ICHEI، ومقره بجامعة عين شمس.

وقام بإلقاء الكلمة الافتتاحية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، حيث رحب بالسادة الحضور، وعرض إمكانيات الجامعة، والشراكات الدولية التي تقوم بها، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الدولية.

وأكد الشناوي، أهمية هذه الفعالية للمشاركة في الحوار القومي للتعليم والتعلم الرقمي، مشيراً الي ارتباط جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالتطورات العملية المتسارعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.