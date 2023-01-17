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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يحسم قراره بشأن الانضمام إلى النصر السعودي.. تفاصيل

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشف تقرير صحفي، عن موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرا، أن نادي النصر يستهدف تكرار ثنائية رونالدو وبنزيما مجددا، حيث يستهدف “العالمي” ضم المهاجم الفرنسي في الصيف المقبل، حال عدم تجديد عقده مع ريال مدريد.

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وذكرت شبكة “فوتو ميركاتو” الفرنسية، أن كريم بنزيما لم يهتز أمام عرض النصر السعودي “الضخم”، واتفق بالفعل مع إدارة ريال مدريد على تجديد عقده لموسم إضافي، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الشبكة، أن كريم بنزيما ينوي إنهاء مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع “مجانا” لأي نادٍ هذا الشتاء، دون الرجوع لإدارة ناديه.

يذكر أن كريم بنزيما، توج العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتعاقد نادي النصر السعودي “مؤخرا” مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

راتب خيالي لـ رونالدو

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كريستيانو رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو سنويا من نادي النصر السعودي، وهو أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وفسخ البرتغالى كريستيانو رونالدو تعاقده “مؤخرًا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

بنزيما النصر السعودي كريم بنزيما رونالدو ريال مدريد

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