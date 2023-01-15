سيرجيو راموس وكانتي.. النصر السعودي يفاوض 10 نجوم في كبار أندية أوروبا

نجحت ادارة نادي نادي النصر السعودي، مؤخرا، في التعاقد مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، حتى 2025، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ “صفقة القرن”.

راتب خيالي لـ رونالدو

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كريستيانو رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو سنويا من نادي النصر السعودي، وهو أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وفسخ البرتغالى كريستيانو رونالدو تعاقده “مؤخرًا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

اهتمامات نادي النصر السعودي بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو اختلفت كثيرًا من أجل تدعيم صفوف العالمي فى قادم الأيام .

ودخلت ادارة نادي النصر السعودي بعد التعاقد مع رونالدو فى مفاوضات مع 10 لاعبين من العيار الثقيل يشاركون فى صفوف كبار أندية أوروبا.

وجاءت قائمة العشر لاعبين الذين دخلت ادارة نادي النصر السعودي فى مفاوضات من أجل التعاقد معهم على النحو التالي :

الاسباني سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة

الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي

الاسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

الألماني ماركو ريوس نجم منتصف ميدان فريق بروسيا دورتموند

البرتغالى بيبي جناح فريق بورتو

الارجنتيني ماورو إيكاردي المعار الي نادي جالطة سراى التركي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الاسباني

البرازيلي فيرمينو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي

البلجيكي إيدن هازارد لاعب فريق ريال مدريد الاسباني

الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني

كريم بنزيما على رادار النصر السعودي

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “le10sport”، أن نادي النصر يستهدف تكرار ثنائية رونالدو وبنزيما مجددا، حيث يخطط “العالمي” لضم المهاجم الفرنسي في الصيف المقبل، حال عدم تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النصر السعودي تجهز عرضا مغريا لإقناع كريم بنزيما بالانضمام إلى صفوفه، وإعادة الشراكة مع رونالدو مجددا، حيث سبق وأن تزامل الثنائي سويا في ريال مدريد.

يذكر أن كريم بنزيما، توج العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.