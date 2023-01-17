الأردن يستعد لحضور ثقافي واسع خلال مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الأردن في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمصر، كضيف شرف المحفل الثقافي الكبير الذي يُقام في القاهرة، خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير.

كما قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، سلّط الضوء على مشاركة بلاده في المعرض الدولي، التي ستشمل 85 مشاركًا ما بين كاتب وشاعر وأديب، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف عنوان من أحدث الإصدارات الأدبية الأردنية، و28 دار نشر.

وأوضحت أن الأردن منذ بدء مشاركته في المعرض الدولي للكتاب المصري في 2006، كان دائمًا حريصًا على المشاركة الفعّالة في معرض الكتاب المصري، نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على المستوى الثقافي والأدبي.

يذكر أن مصر كانت ضيف شرف نسخة عام 2018 من معرض عمّان الدولي للكتاب، وشهدت حضورًا ثقافيًا مميزًا من جانب دور النشر والأدب المصرية.