عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يبحث التعاون مع أذربيجان في تصدير الغاز إلى أوروبا

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور الخان بولوخوف سفير أذربيجان بالقاهرة حيث تم بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الإستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء فى مصر بالإضافة إلى امكانية تبادل الخبرات بين الجانبين فى هذه المجالات.

ولفت الملا خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والتعاون لقطاع البترول مع شركة البترول الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) فى مجالات الزيت الخام والتكرير، مشيراً إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات تصنيع متميزة للمهمات والمعدات بالإضافة إلى الخبرات التى اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات المهمة داخل مصر وخارجها وامكانية مشاركتهم فى المشروعات البترولية والغازية بأذربيجان.

واستعرض الوزير المشروعات الجارى العمل عليها فى مجال البتروكيماويات فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول.

من جانبه أكد السفير الأذربيجانى أن بلاده تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات البترول والغاز والطاقات الخضراء وعلى استعداد لتبادل هذه الخبرات مع مصر وأن أذربيجان مثلها مثل مصر تصدر الغاز الطبيعى إلى أوروبا وتسعى لفرص زيادة الكميات المصدرة مما يعد أحد المجالات المهمة التى يمكن التعاون فيها مع مصر.

وأشار إلى سعى أذربيجان إلى انشاء محطة لإسالة الغاز وقد تستفيد من التجربة المصرية الرائدة فى هذا الشأن ، وأن من مجالات التعاون المقترحة أيضاً هى التوسع فى انتاج المنتجات البتروكيماوية وخاصة الأسمدة.

ولفت إلى امكانية الاعداد لبرامج تدريبية لتنمية مهارات وامكانات العنصر البشرى من الجانبين ، وعقد اجتماعات بين الجانبين للاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون فى المجالات المقترحة بين البلدين.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة لوزير الطاقة الأذربيجانى لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023 فى نسخته القادمة والذى ستنطلق فاعلياته منتصف شهر فبراير المقبل.

البترول استثمار وزير البترول انبي اذربيجان مشروعات المشروعات البترولية المنتجات البتروكيماوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

بشرى سارة.. منح استثنائية ومعاشات مؤقتة بالقانون لهؤلاء| الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

العثور على جثة طفل.. أوكرانيا تعلن ارتفاع ضحايا الضربة الروسية على دننبيرو

فقد 40 جنيها.. تراجع فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تفوق القدرة الاستيعابية وهبوط أرضي في الطرق.. ماذا يحدث بالكويت؟

ضخ كميات وفيرة.. الحكومة تنفي اختفاء بعض السلع الغذائية من الأسواق

شلال مياه ضخم.. ظاهرة طبيعية نادرة تظهر فى المدينة المنورة |شاهد

الأعلى للجامعات الخاصة: الأولوية في القبول بتنسيق الترم الثاني لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

لوك الولادة.. سيدة تثير ضجة بجمالها من غرفة العمليات

6 علامات مبكرة للخرف عند النساء يجب أخذها على محمل الجد

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ