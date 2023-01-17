وزير البترول يبحث التعاون مع أذربيجان في تصدير الغاز إلى أوروبا

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور الخان بولوخوف سفير أذربيجان بالقاهرة حيث تم بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الإستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء فى مصر بالإضافة إلى امكانية تبادل الخبرات بين الجانبين فى هذه المجالات.

ولفت الملا خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والتعاون لقطاع البترول مع شركة البترول الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) فى مجالات الزيت الخام والتكرير، مشيراً إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات تصنيع متميزة للمهمات والمعدات بالإضافة إلى الخبرات التى اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات المهمة داخل مصر وخارجها وامكانية مشاركتهم فى المشروعات البترولية والغازية بأذربيجان.

واستعرض الوزير المشروعات الجارى العمل عليها فى مجال البتروكيماويات فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول.

من جانبه أكد السفير الأذربيجانى أن بلاده تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات البترول والغاز والطاقات الخضراء وعلى استعداد لتبادل هذه الخبرات مع مصر وأن أذربيجان مثلها مثل مصر تصدر الغاز الطبيعى إلى أوروبا وتسعى لفرص زيادة الكميات المصدرة مما يعد أحد المجالات المهمة التى يمكن التعاون فيها مع مصر.

وأشار إلى سعى أذربيجان إلى انشاء محطة لإسالة الغاز وقد تستفيد من التجربة المصرية الرائدة فى هذا الشأن ، وأن من مجالات التعاون المقترحة أيضاً هى التوسع فى انتاج المنتجات البتروكيماوية وخاصة الأسمدة.

ولفت إلى امكانية الاعداد لبرامج تدريبية لتنمية مهارات وامكانات العنصر البشرى من الجانبين ، وعقد اجتماعات بين الجانبين للاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون فى المجالات المقترحة بين البلدين.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة لوزير الطاقة الأذربيجانى لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023 فى نسخته القادمة والذى ستنطلق فاعلياته منتصف شهر فبراير المقبل.