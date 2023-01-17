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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات الخاصة: الأولوية في القبول بتنسيق الترم الثاني لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إن التقدم في تنسيق الترم الثاني يشمل جميع الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بجميع مستنداته الورقية للجامعة.

 

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وأكد "الغُر" لـ "صدى البلد" أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، وأن الأولوية في القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

ووافق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من يوم السبت المُقبل الموافق 21/1/2023، على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

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