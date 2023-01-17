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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من السموم والأسلحة.. صور

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

وجه رجال مباحث القاهرة ضربة موجعه لتجار السموم حيث تمكنوا من ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بالزاوية الحمراء، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى وسيارتين و3 هواتف محمولة.

وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين للترويج ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,680,000 جنيه .

و تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بتصنيع مادة الإستروكس المُخدر والإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه بدائرة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على كمية من مادة الإستروكس المُخدر وزنت 5 كيلو جرام و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات و4 قطع سلاح أبيض ومبلغ مالى وأدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة وكمية من الأكياس الفارغة "المُعدة للتعبئة " وميزان حساس و17 زجاجة لمواد تستخدم فى التصنيع.

وضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما سلاح آلى و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وطبنجة ومبلغ مالى وسلاح أبيض وكمية من مسحوق الآيس المخدر .

وفي السلام تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام وسلاح آلى وخزينة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى وسيارة .

وأخيراً تم ضبط أحد الأشخاص وزوجته حال إستقلالهما سيارتين بدائرة المقطم، وبحوزتهما كميات من "الهيروين - الحشيش - الآيس" المخدرة وميزان حساس ومبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" و2 سلاح أبيض "مطواة" ومشغولات ذهبية .

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار  ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 220 ألف جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة امن القاهرة اسلحة نارية الحشيش مخدرات

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