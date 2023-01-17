عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتغطية الترع الواقعة داخل الكتل السكنية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، بضرورة تغطية الترع الواقعة داخل الكتل السكنية، قائلا: للأسف الشديد أغلب الترع بعد تبطينها تتحول إلى مقالب قمامة، فضلا عن وجود مشكلات يعاني منها أهالي القرى التي تمر بها الترع مثل سقوط الأطفال بداخلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأكد النائب أن هناك العديد من الأسر المقيمة على مساكن أملاك للري منذ مئات السنين بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أنه أثناء تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين تم مطالبتهم بأسعار فوق المعقولة ولا تتفق مع الواقع، قائلا: لا نريد ظلم الناس ولا الحكومة، لكن المطلوب تقدير مطابق للواقع وليس تقديرا جزافيا. 

محمد عبد الحكيم أبو زيد مجلس النواب حنفى جبالى وزير الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عبارات خدش شرف| الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام

ترشيحاتنا

أول تعليق من الكرملين على إمكانية فتح حوار بين المخابرات الروسية والأمريكية

ضبط كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية المقلدة داخل مخزن بالقاهرة

تأمين فنادق مصر بشبكة الإنذار المبكر تترا بدءًا من 2 مارس

مفاجأة في أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يواصل التراجع

تدمير عشرات المنازل.. 219 زلزالا تهز السلفادور خلال 24 ساعة فقط.. فيديو

قرار خاص بالدولار لمنع هروبه.. 4 رسائل طمأنة من المركزي وتعافي الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرزانة الغنم أو سلك كهربا.. بوست مثير عن «الأخت» يلقي بصاحبه في السجن

حيل خارقة أقوى من المسكنات تخلصك من الألم في 5 دقائق

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بالبنوك

مأذون يروي أغرب حالات الطلاق التي تعرض لها | فيديو جراف

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ