برلماني يطالب بتغطية الترع الواقعة داخل الكتل السكنية

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، بضرورة تغطية الترع الواقعة داخل الكتل السكنية، قائلا: للأسف الشديد أغلب الترع بعد تبطينها تتحول إلى مقالب قمامة، فضلا عن وجود مشكلات يعاني منها أهالي القرى التي تمر بها الترع مثل سقوط الأطفال بداخلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأكد النائب أن هناك العديد من الأسر المقيمة على مساكن أملاك للري منذ مئات السنين بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أنه أثناء تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين تم مطالبتهم بأسعار فوق المعقولة ولا تتفق مع الواقع، قائلا: لا نريد ظلم الناس ولا الحكومة، لكن المطلوب تقدير مطابق للواقع وليس تقديرا جزافيا.