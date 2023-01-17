عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الرواية والتراث الشعبي" ندوة أدبية بثقافة الفيوم

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "الرواية والتراث الشعبي" بمشاركة الأدباء أحمد قرني واحمد طوسون واحمد حلمي وعن التراث الشعبي تحدثوا عنه فهو يتكون من عادات الناس وتقاليدهم وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلاً بعد جيل وهو استمرار للفولكلور الشعبي كالحكايات الشعبية والأشعار والقصائد وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية والأساطير ويشتمل على الفنون والحرف وأنواع الرقص واللعب والأغاني والحكايات الشعرية للأطفال والاحتفالات والأعياد الدينية، فيما عقدت مكتبة الكعابي الجديدة محاضره بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي فى الميزان" للشيخ محمود أحمد تحدث عن  أن وسائل التواصل الاجتماعي له مزايا رائعة وتسهل تكوين صداقات من جميع أنحاء العالم والتواصل معهم إلا أنها لها سلبيات أيضاً يجب الحذر منها حتى لا يساء استخدامها كما يجب مراقبة الأهل لأبنائهم حتى لا ينجم عنها نتائج سيئة ومن ايجابيات وسائل التواصل هو التواصل بين الناس والشعوب والمجتمعات يؤدي إلى المحبة والألفة والإخاء والتعرف علي الثقافات المختلفة.

أقام بيت ثقافة ابشواى محاضرة بعنوان "الصناعات الريفية في مصر وأهميتها" حاضرتها مها بدوي تناولت ما هي الصناعات الريفية وأنواع الصناعات الريفية وأهميتها الاقتصادية في مصر، كما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية"حاضرتها فاطمة محمد رئيس قسم التمريض بالوحدة الصحية بقلمشاه تحدثت عن مفهوم تنظيم الأسرة وكيفية التنظيم عن طريق الوساءل المتاحة بالوحدات الصحية ووسائل منع الحمل كل حالة بوسيلة مناسبة.

قدمت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان "التنمية الاقتصادية في مصر" حاضرها طارق مصطفى تحدث عن مفهوم التنمية الاقتصادية بأنه عملية تحول الوضع من حالة السكون والركود إلى حالة التقدم والإنتاج والازدهار وشرح على ذلك بمثال عدد الأسرة ودخلها كلما ذاد عدد الأسرة يسعى الأب إلى عمل إضافي لتحسين دخل الأسرة لتحمل زيادة مصروفها وتوفير أساسيات الحياة.

نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة لتعليم الرسم نفذتها هناء حسن لتعليم الأطفال كيفية رسم بعض الحيوانات مثل القطة والكلب والأرنب لاستخدامهم وتشجعهم على تأليف قصة قصيرة، كما نفذ قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم ورشة أشغال فنية من الخرز نفذتها أمانى عبد التواب وتم تصنيع حلى واكسسوار من الخرز.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الأنشطة الفنية والثقافية الرواية والتراث الشعبي الحكايات الشعرية للأطفال وسائل التواصل الاجتماعي فى الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عبارات خدش شرف| الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام

ترشيحاتنا

أول تعليق من الكرملين على إمكانية فتح حوار بين المخابرات الروسية والأمريكية

ضبط كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية المقلدة داخل مخزن بالقاهرة

تأمين فنادق مصر بشبكة الإنذار المبكر تترا بدءًا من 2 مارس

مفاجأة في أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يواصل التراجع

تدمير عشرات المنازل.. 219 زلزالا تهز السلفادور خلال 24 ساعة فقط.. فيديو

قرار خاص بالدولار لمنع هروبه.. 4 رسائل طمأنة من المركزي وتعافي الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرزانة الغنم أو سلك كهربا.. بوست مثير عن «الأخت» يلقي بصاحبه في السجن

حيل خارقة أقوى من المسكنات تخلصك من الألم في 5 دقائق

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بالبنوك

مأذون يروي أغرب حالات الطلاق التي تعرض لها | فيديو جراف

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ