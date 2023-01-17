"الرواية والتراث الشعبي" ندوة أدبية بثقافة الفيوم

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "الرواية والتراث الشعبي" بمشاركة الأدباء أحمد قرني واحمد طوسون واحمد حلمي وعن التراث الشعبي تحدثوا عنه فهو يتكون من عادات الناس وتقاليدهم وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلاً بعد جيل وهو استمرار للفولكلور الشعبي كالحكايات الشعبية والأشعار والقصائد وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية والأساطير ويشتمل على الفنون والحرف وأنواع الرقص واللعب والأغاني والحكايات الشعرية للأطفال والاحتفالات والأعياد الدينية، فيما عقدت مكتبة الكعابي الجديدة محاضره بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي فى الميزان" للشيخ محمود أحمد تحدث عن أن وسائل التواصل الاجتماعي له مزايا رائعة وتسهل تكوين صداقات من جميع أنحاء العالم والتواصل معهم إلا أنها لها سلبيات أيضاً يجب الحذر منها حتى لا يساء استخدامها كما يجب مراقبة الأهل لأبنائهم حتى لا ينجم عنها نتائج سيئة ومن ايجابيات وسائل التواصل هو التواصل بين الناس والشعوب والمجتمعات يؤدي إلى المحبة والألفة والإخاء والتعرف علي الثقافات المختلفة.

أقام بيت ثقافة ابشواى محاضرة بعنوان "الصناعات الريفية في مصر وأهميتها" حاضرتها مها بدوي تناولت ما هي الصناعات الريفية وأنواع الصناعات الريفية وأهميتها الاقتصادية في مصر، كما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية محاضرة بعنوان "تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية"حاضرتها فاطمة محمد رئيس قسم التمريض بالوحدة الصحية بقلمشاه تحدثت عن مفهوم تنظيم الأسرة وكيفية التنظيم عن طريق الوساءل المتاحة بالوحدات الصحية ووسائل منع الحمل كل حالة بوسيلة مناسبة.

قدمت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان "التنمية الاقتصادية في مصر" حاضرها طارق مصطفى تحدث عن مفهوم التنمية الاقتصادية بأنه عملية تحول الوضع من حالة السكون والركود إلى حالة التقدم والإنتاج والازدهار وشرح على ذلك بمثال عدد الأسرة ودخلها كلما ذاد عدد الأسرة يسعى الأب إلى عمل إضافي لتحسين دخل الأسرة لتحمل زيادة مصروفها وتوفير أساسيات الحياة.

نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة لتعليم الرسم نفذتها هناء حسن لتعليم الأطفال كيفية رسم بعض الحيوانات مثل القطة والكلب والأرنب لاستخدامهم وتشجعهم على تأليف قصة قصيرة، كما نفذ قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم ورشة أشغال فنية من الخرز نفذتها أمانى عبد التواب وتم تصنيع حلى واكسسوار من الخرز.