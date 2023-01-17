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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي استعداداً للتشغيل التجريبي وتلقى طلبات المواطنين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المركز التكنولوجي بالديوان العام، استعداداً للتشغيل التجريبي للمركز، لتلقي طلبات المواطنين إلكترونياً من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية".
 

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وحضر جولة المحافظ بالمركز جورج سمير، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وعماد الدين شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية، وأحمد الأشقر، مدير البنية التحتية.

ويضم المركز  13 شباكا وخزينة واستعلام، واستلام طلبات وتسليم ،كما يضم 3 شبابيك لمنظومة الشكاوى الحكومية" بوابة شكاوى مجلس الوزراء" تيسيرا على المواطنين في تقديم طلباتهم، وسهولة التوجيه والفحص والإفادة، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنفيذا ، لتوجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزاً تكنولوجياً منتشرة بمدن المحافظة، إضافة لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل وهذه المراكز تقدم 142 خدمة، على منظومة  تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزاً بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب،  بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة،  وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي ، والتحول الرقمي.

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