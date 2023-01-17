ليلة الفولت العالي.. كهربا يسجل هدف الأهلي الثالث في مرمى سموحة بكأس مصر

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام سموحة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر 2022.

سجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 36 من زمن المباراة بعد مراوغة وتمريرة مميزة من حسين الشحات ليضع كهربا الكرة من أعلى الحارس عمر صلاح.

وسجل الهدف الأول للأهلي اللاعب أحمد عبد القادر فى الدقيقة 8 بعد عرضية من الناحية اليمنى من محمود عبد المنعم كهربا ، يتعامل معها الهاني سليمان بطريقة ساذجة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي حمدي فتحي فى الدقيقة 11 ، بعد ما هيأ الكرة محمود عبد المنعم كهربا لحمدي الذي سدد كرة قوية فشل الهاني سليمان فى التعامل معها .

الاهلي وسموحة

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة، في تمام الساعة السادسة مساءً، في نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022، على ملعب استاد القاهرة.

وشهد التشكيل الأساسي للأهلي، تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة، بعد غياب 451 يوما.

وأجرى كولر 4 تغييرات أخرى عن مباراة المصري الأخيرة، بعدما دفع برامي ربيعة بدلاً من ياسر إبراهيم.

ودخول الثلاثي حمدي فتحي، محمد فخري وأحمد عبد القادر بدلاً من عمرو السولية، برونو سافيو ومحمد مجدي أفشة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسموحة مع نادي بيراميدز في المباراة النهائي لكأس مصر.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد فخري.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، محمود عبد المنعم "كهربا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يتواجد على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح - محمد شريف - مروان عطية - علي لطفي - محمد الضاوي - محمد مجدي أفشة - شادي حسين - مصطفى سعد - أحمد نبيل كوكا.