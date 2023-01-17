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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين .. أسعاره وكيفية الحصول عليه

كارت الخبز لغير حاملي
كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

يبحث ملايين المواطنين عن قرارات وزارة التموين لطرح كارت مسبق الدفع لشراء العيش البلدي من المخابز، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين، والاستفادة من جودة الخبز البلدي المدعم، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة.

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كيفية الحصول علي الخبز البلدي بكارت مسبق الدفع 
 

وتكثف وزارة التموين عملها لتوفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال الكارت المشحون، الذي من خلاله يتم شراء العيش بسعر التكلفة، وتكون أسعاره أقل من سعر الخبز السياحي «الحر» وأكثر من سعر الخبز المدعم في بطاقة التموين.

أماكن صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقة التموينية
 

يتم الحصول على الخبز البلدي من الكارت الذكي مسبوق الدفع لغير حاملي البطاقات التموينية من أي مخبز في الأسواق، ويتم طرحه بدء من غدا الأربعاء 18 يناير 2023.

سعر الخبز البلدي في الكارت الذكي

لم تحدد الوزارة بشكل رسمي حتي الان، و سيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" في الأسواق ومن المتوقع أن يكون سعر الخبز البلدي في الكارت الذكي مسبوق الدفع 90 قرشا لغير حاملي البطاقة التموينية.

كارت مسبق الدفع لشراء

طريقة الحصول على كارت  لشراء الخبز البلدي


يتم الحصول عليه من أي مكتب بريد، ويمكن استخدامه أثناء توافر رصيد مشحون، ولا يوجد مبلغ محدد لشحن الكارت مسبق الدفع لشراء الخبز البلدي، حيث يمكن شحن الكارت بقيمة 20 جنيها أو 30 جنيها أو 50 جنيها أو 100 جنيه، ويكون للمواطن كامل الحرية في قيمة كارت الشحن.

كيفية صرف الخبز البلدي من الكارت الذكي


تتم عملية الصرف من خلال الكارت المشحون «الكارت الذكي مسبق الدفع» ـ حيث يُخصم من الكارت قيمة عدد أرغفة العيش، حتى انتهاء الرصيد، وبعد ذلك يتم شحن الكارت مرة أخرى.

موعد صرف الخبز البلدي من الكارت الذكي

التموين تعلن موعد إصدار كارت الخبز الحر وتكلفة الرغيف

اشحن بـ 50 أو 100..  طريقة الحصول علي كارت الخبز خارج التموين

كارت مدفوع.. إتاحة شراء الخبز من المخابز بدون بطاقة تموين.. فيديو

كارت العيش الحر.. بطاقة لبيع الخبز للمواطنين بسعر التكلفة خارج التموين


المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبي اعتبارا من بعد غدا الأربعاء من المخابز البلدية، وذلك للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن.

5 ارغفة لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينة

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.

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