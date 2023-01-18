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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد عبد الحليم يكشف دوافع الشباب للاتجاه للفكر المتطرف.. فيديو

محمد عبد الحليم
محمد عبد الحليم

قال الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن من الدوافع التى تجبر الشباب للإنضمام إلى الكيانات المتطرفة تمون إجتماعية وشخصية، مشيرا إلى أن هناك دوافع أخري مثل وجود تفرقة عنصرية فى المجتمع يجعل الشباب ينضمون إلى التنظيمات الإرهابية.

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وأضاف "محمد عبد الحليم" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن التفكك الأسري أيضا من العوامل الشخصية بسبب أن هناك أسر كثيرة يوجد بداخلها خلافات كثيرة ولا يعمل أحد على حلها.

وتابع محمد عبد الحليم، أن التنشئة الأسرية الخاطئة البعيدة عن التربية الإيجابية أيضا تعمل على إنضمام الشباب للكيانات والتنظيمات الإرهابية بسهولة كبيرة.

التنظيمات الإرهابية مرصد الأزهر الإرهاب مكافحة التطرف إكسترا نيوز برنامج المواجهة

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