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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العرابي: القمة الثلاثية أكدت ثوابت القضية الفلسطينية ومواقف مصر والأردن الداعمة لفلسطين

محمد العرابي
محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على انعقاد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين .

 

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التصدي لمخططات نتنياهو.. كيف ستعمل القمة الثلاثية على وقف الانتهاكات الإٍسرائيلية؟

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  توقيت انعقاد القمة هام  في ظل توجهات الحكومة الإسرائيلية  الجديدة".

 

 وأضاف محمد العرابي :"  القمة أكدت على ثوابت القضية  الفلسطينية ومواقف مصر والأردن  الداعمة لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ".

 

 وتابع محمد العرابي :" من  الضروري أن تستمر عمليات السلام  من أجل وضع حلول للقضية الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ".

 

 وأكمل محمد العرابي :" نامل أن تتوقف حكومة إسرائيل عن عمليات الاستفزاز التي تمارسها تجاه الفلسطينيين مؤخرا".

العرابي مصر الأردن فلسطين اخبار التوك شو

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