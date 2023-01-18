العرابي: القمة الثلاثية أكدت ثوابت القضية الفلسطينية ومواقف مصر والأردن الداعمة لفلسطين

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على انعقاد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين .

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" توقيت انعقاد القمة هام في ظل توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضاف محمد العرابي :" القمة أكدت على ثوابت القضية الفلسطينية ومواقف مصر والأردن الداعمة لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ".

وتابع محمد العرابي :" من الضروري أن تستمر عمليات السلام من أجل وضع حلول للقضية الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ".

وأكمل محمد العرابي :" نامل أن تتوقف حكومة إسرائيل عن عمليات الاستفزاز التي تمارسها تجاه الفلسطينيين مؤخرا".