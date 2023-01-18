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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: تجربتي مع البنك الأهلي الأفضل في مسيرتي

صدى البلد

قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي السابق، إن تجربته مع فريقه السابق، كانت أنجح تجاربه التدريبية، في ظل الاستقرار الإداري الذي يعيشه.

وأضاف جلال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التنافس في بطولة الدوري صعب والدليل في نتائج فرق مثل الأهلي والزمالك.

وأشار خالد جلال، إلى أن بناء فريق يحتاج إلى سنوات وهو ما حدث مع فريق مثل آرسنال الذي احتاج 3 سنوات لتصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم، موضحًا أن فريقه خسر من بيراميدز في كأس مصر الذي أقصى الزمالك في نصف النهائي.

واختتم تصريحاته، بأن التوفيق غاب عن البنك الأهلي في المباريات التي لم يحقق فيها الفوز، مؤكدًا التزام اللاعبين بتعليماته وهو ما تكلل بالنجاح، لكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة في وجوده.

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