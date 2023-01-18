احترس منها.. 6 أمراض تدمر البنكرياس

يعد البنكرياس من الغدد المهمة التى تجهل معظمنا المعلومات الكافية عنها بالرغم من أن له دورا كبيرا فى عملية الهضم وتنظيم السكر فى الجسم.

ويتأثر البنكرياس ببعض المشكلات الصحية العامة فى الجسم، وبالرغم من أن الإصابة بالأمراض في بعض الأحيان تكن لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان إلا أنه يستطيع السيطرة عليه ومنع مضاعفاته بمعرفة المخاطر المتوقعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة

وهناك بعض الأمراض والمشكلات الصحية التى تتسبب فى التأثير على البنكرياس بشكل سلبي والتى نعرضها لكم وفقا لموقع “ كيلنفد كلينك ”

داء السكري من النوع الأول :

يحدث داء السكري من النوع الأول عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين.



داء السكري من النوع 2:

يحدث داء السكري من النوع 2 عندما يصنع جسمك الأنسولين ولكنه لا يستخدمه بشكل صحيح.



ارتفاع السكر في الدم:

يحدث ارتفاع السكر في الدم عندما ينتج جسمك الكثير من الجلوكاجون. هذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.



نقص السكر في الدم:

يحدث نقص السكر في الدم عندما ينتج جسمك الكثير من الأنسولين ويسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.



التهاب البنكرياس :

يحدث التهاب البنكرياس عندما تبدأ الإنزيمات في العمل في البنكرياس قبل أن تصل إلى الاثني عشر وقد ينتج عن حصوات المرارة أو الإفراط في تناول الكحول ويمكن أن يكون التهاب البنكرياس مؤقتًا أو طويل الأمد (مزمنًا).



سرطان البنكرياس:

الخلايا السرطانية في البنكرياس تسبب سرطان البنكرياس . قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس وعلاجه.