علّق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على مشاركة محمود عبد المنعم (كهربا) جناح الأهلي، في لقاء سموحة ببطولة كأس مصر.

وكان كهربا قد قاد الأهلي للفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في نصف نهائي الكأس، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين.

مرتضى منصور: كهربا سجل في سموحة بمساعدة جامايكا

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “كهربا سجل في شباك سموحة بالسحر والشعوذة، ومساعدة جامايكا”.

وكان كهربا قد شارك مع الأهلي أساسيًا أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر، بعدما تلقى الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد انتهاء عقوبة إيقاف اللاعب يوم 11 يناير الجاري.

واستطاه كهربا ان يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36 بعد تمريرة من زميله حسين الشحات في مرمى سموحة.

كما أنه ساهم في أول هدفين للأهلي، اللذين جاءا عن طريق أحمد عبد القادر وحمدي فتحي.