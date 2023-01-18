لا داعي للقلق.. شركة غاز الإسكندرية تطمئن أهالي المدينة

أصدرت شركة الغاز بالإسكندرية بيانا لطمأنة المواطنين بشأن رائحة الغاز التي قد تنبعث غدًا الأربعاء في الحادية عشرة مساء قبل منتصف الليل بساعة.

وذكرت الشركة في بيان أنه أنه سيتم مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 11 قبل منتصف ليل الخميس، تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط أبيس وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بواسطة شركة الغاز.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وطمانت الشركة أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.