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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

مبادرة محو الأمية
مبادرة محو الأمية بمحافظة الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى لـ ٧٠ من المواطنين والعاملين خدمات معاونة بنطاق حى شرق وحي العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها الدكتورة رباب مدني رئيس حى شرق والأستاذ السيد موسي رئيس حي العجمي.

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هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

الاسكندرية محو الأمية محافظ الاسكندرية تعليم الكبار اللواء محمد الشريف القرى والنجوع

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