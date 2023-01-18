فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف للشباب من أوبو بمواصفات مميزة

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف أوبو والتي تشتهر بأنها الهواتف الأكثر شعبية لكونها تجمع بين المواصفات الجيدة في الشاشة والكاميرا وأيضًا الأداء والبطارية إلى جانب السعر المناسب، ويعد هاتف Oppo A17 واحدًا من هذه الهواتف المناسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف جيد في ظل ارتفاع الأسعار.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A17 من حوالي 5 آلاف و350 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر حيث تختلف الأسعار من متجر لآخر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل Android 12 .

ويحتوي معالج هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي، مع 3 ألوان هي : الأسود و الأزرق و البرتقالي.