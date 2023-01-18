عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ركعتي الضحى تعوض عن صلاة الفجر .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلا إن صلاة الضحى لا تعوض صلاة الفجر، لأن الضحى سنة والفجر فرض، والفرض يجب علي الشخص أن يؤديه.

وذكر أمين الفتوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”: “الإنسان عليه دين وهو صلاة الفجر فيجب عليه أن يصليه”.

وأشار أمين الفتوى إلى أن السنن لا تقوم مقام الفرائض، وأي فرض على الإنسان يجب عليه أن يصليه كما هو، لأنه لا توجد سنة تعوض فرضا أبدا.

آخر وقت لصلاة الفجر

 

ورد إلى دار الإفتاء ، سؤال في هذا الإطار يقول صاحبه “ما هو آخر وقت لصلاة الفجر وهل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن آخر وقت لصلاة الفجر وأدائها في وقتها هو قبل شروق الشمس، فعلى المسلم أن يؤدي صلاة الفجر أن يؤدي صلاة الفجر حاضر قبل شروق الشمس، أما إذا طلعت الشمس فلابد من أداء صلاة الفجر وتكون قضاءً.

وأضاف أمين الفتوى، أن صلاة الفجر هي صلاة الصبح ولا فرق بينهما، ولصلاة الفجر سنة ولصلاة الصبح سنة أيضا فكلاهما واحد.

وأشار إلى أن سنة صلاة الفجر قبلية وتكون ركعتين، وتصلى ركعتي السنة بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، منوها أنه لو فاتت سنة صلاة الفجر فيجوز قضاؤها.

صلاة الضحى صلاة الفجر دار الإفتاء اخر وقت لصلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

أمير مرتضي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي بسبب جماهيره ومشاركة كهربا

ترشيحاتنا

احذروا ربط فيسبوك برقم معروف.. 6 خطوات لحماية حساباتك من الاختراق

نيران متحركة لحسم الحرب.. أوكرانيا أقرب لتلقي أفضل الدبابات القتالية في الغرب

توج بـ 5 بطولات.. أرقام البرازيلي جوستافو صفقة النادي الأهلي المحتملة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال|صور

وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ4 مدن جديدة

تجاوز 1600 دينار.. أزمة العراق تتواصل مع استمرار ارتفاع الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

تحذير .. نوع من الأسماك يسبب السرطان| دراسة صادمة

نشرة المرأة.. أفضل وجبة لصحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.. ومنى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ