هل ركعتي الضحى تعوض عن صلاة الفجر .. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل صلاة الضحى تعوض صلاة الفجر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلا إن صلاة الضحى لا تعوض صلاة الفجر، لأن الضحى سنة والفجر فرض، والفرض يجب علي الشخص أن يؤديه.

وذكر أمين الفتوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”: “الإنسان عليه دين وهو صلاة الفجر فيجب عليه أن يصليه”.

وأشار أمين الفتوى إلى أن السنن لا تقوم مقام الفرائض، وأي فرض على الإنسان يجب عليه أن يصليه كما هو، لأنه لا توجد سنة تعوض فرضا أبدا.

آخر وقت لصلاة الفجر

ورد إلى دار الإفتاء ، سؤال في هذا الإطار يقول صاحبه “ما هو آخر وقت لصلاة الفجر وهل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن آخر وقت لصلاة الفجر وأدائها في وقتها هو قبل شروق الشمس، فعلى المسلم أن يؤدي صلاة الفجر أن يؤدي صلاة الفجر حاضر قبل شروق الشمس، أما إذا طلعت الشمس فلابد من أداء صلاة الفجر وتكون قضاءً.

وأضاف أمين الفتوى، أن صلاة الفجر هي صلاة الصبح ولا فرق بينهما، ولصلاة الفجر سنة ولصلاة الصبح سنة أيضا فكلاهما واحد.

وأشار إلى أن سنة صلاة الفجر قبلية وتكون ركعتين، وتصلى ركعتي السنة بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، منوها أنه لو فاتت سنة صلاة الفجر فيجوز قضاؤها.