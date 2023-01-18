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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: القمة الثلاثية جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب

أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى جاءت فى البيان الصادر عن القمة الثلاثية التى تم عقدها بقصر الاتحادية بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك المملكة العربية الاردنية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لمواجهة الأعمال العدوانية وغير الشرعية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

وأشاد " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد البيان على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما أشاد النائب محمود قاسم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة وتشديد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وقال النائب محمود قاسم إنه من المعروف أن إسرائيل تسعى لإيجاد حيز زمانى ومكانى لليهود وفرض أمر واقع وتهميش الفلسطينيين داخل أراضيهم وتريد طمس الطابع الدينى الإسلامى والمسيحى فى فلسطين مؤكداً أن القمة الثلاثية جاءت فى توقيت مناسب للتأكيد على ثوابت الفلسطينيين فى حقهم وإقامة الدولة ومستقلة ومعزولة على الهيمنة الإسرائيلية وللرد على الانتهاكات التى تقوم بها الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وأكد النائب محمود قاسم أن القمة الثلاثية جاءت فى توقيت مهم للغاية يعكس مدى أهميتها خاصة أنها تتزامن مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي اتخذت منحى أكثر تطرفًا في توسيع الاستيطان ورغبة إسرائيلية لتهويد الضفة الغربية معتبراً القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بمثابة رسالة واضحة وحاسمة لإسرائيل بأن القاهرة وعمان توليان اهتمامًا بالقضية الفلسطينية ولا يمكن الحديث عن سلام دائم واستقرار في المنطقة دون وجود حل شامل عادل وقائم على قرارات الشرعية الدولة ومحققاً للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والتى تؤكد عليها مصر بقيادة الرئيس السيسى وتتمثل فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب محمود قاسم إن العالم أصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر لديها دور تاريخي ورؤية واضحة بشأن القضية الفلسطينية والأردن أيضًا لها علاقة قوية مع القضية الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالجار الجغرافي أو بأمور كثيرة أخرى وبالتالي هذه المسئولية التاريخية على مصر والواقع الخاص بالأردن يفرض التشاور المستمر وبشكل دوري بين الدول الثلاث مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك وعدم التخاذل تجاه القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية ملك المملكة العربية الاردنية الرئيس محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي

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