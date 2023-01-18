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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: البيان الختامي للقمة الثلاثية أعاد القضية الفلسطينية لصدارة المشهد السياسي العالمي

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي

أكد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ، إن البيان الختامي  للقمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي  والعاهل الأردني الملك عبد الله ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تعيد وضع  القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي العربي والعالمي.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي ، أن البيان  الختامي حمل معه المخاوف التي تحيط بالقضية الفلسطينية بعد صعود الحكومة الجديدة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية على الأماكن المقدسة والاستفزازات المتتالية.

وأوضح النائب علاء عابد ، أن البيان أيضا تضمن رسالة واضحة  إلي الإدارة الإسرائيلية بأن لا تعول كثيرا على صبر الدول العربية ، لأنه قد ينفذ في حال استمرار هذه الأعمال غير القانونية .


ودعا النائب علاء عابد،  الفصائل الفلسطينية إلى سرعة التوحد خلف  القيادة الفلسطينية وتنحية الخلافات جانبا في هذه الفترة الحرجة  وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطيني على مصالح قادة هذه الفصائل الشخصية.

وثمن النائب علاء عابد ، دعوة القمة المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

ووجه النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، التحية للرئيس السيسي الذي استشعر الخطر فدعا إلى هذه القمة وجعلها مستمرة من خلال استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية على جميع المستويات  حتى يتم استئناف مفاوضات السلام  وتحقيق النتائج المرجوة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن القضية الفلسطينية

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