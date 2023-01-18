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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نعتزم تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة

صدى البلد

   أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.
ورحب بلينكن - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - بقرار بريطانيا الخاص بتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية المتطورة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن السبت الماضي أن لندن ستقدم لأوكرانيا دبابات من طراز "تشالنجر 2" القتالية المتطورة، وستكون الأولى غربية الصنع التي تتسلمها كييف.

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