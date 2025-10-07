قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات «تالجو» السريعة على خطوط السكة الحديد
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أنسو فاتي.. الوريث الضائع الذي يتألق بعيدا عن برشلونة

أنسو فاتي
أنسو فاتي
أمينة الدسوقي

تصدر أنسو فاتي محركات البحث جوجل وذلك بعد تألقه فى موناكو فى نفس الليلة التى سقط فيها فريقه برشلونة بثقل أمام إشبيلية.

 ففي كرة القدم، هناك مباريات تتحول إلى أكثر من مجرد نتيجة، بل تصبح رمزا لمعاني أعمق هذا ما حدث في الخامس من أكتوبر ليلة سقط فيها برشلونة بثقل أمام إشبيلية، فيما استعاد أنسو فاتي، ابنه السابق، بريقه مع موناكو.

في إسبانيا، أضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء كانت كفيلة بقلب مسار مواجهة انتهت بخسارة قاسية (4-1) تسديدة بلا ثقة جسدت انهيار فريق يبحث عن هويته.

وفي فرنسا، كان فاتي يكتب فصلاً آخر سجل هدفين من ركلتي جزاء، وقدم عرضا جسد الشغف والجرأة، كأنه يذكر برشلونة بما فقده حين قرر الاستغناء عن جوهرته.

من لا ماسيا إلى المنفى الفرنسي

ولد أنسو فاتي في إشبيلية، والتحق بأكاديمية برشلونة "لا ماسيا" عام 2012، ليتدرج سريعاً حتى ظهر مع الفريق الأول موسم 2019-2020. 

صعد نجمه مبكراً، واعتبره كثيرون خليفة ليونيل ميسي، حتى ارتدى القميص رقم 10 عقب رحيل الأسطورة الأرجنتيني.

لكن الإصابات المتكررة أوقفت مسيرته، وأبعدته عن حسابات مدربي برشلونة المتعاقبين، من كومان إلى تشافي وأخيراً هانز فليك. 

ومع تراجع دوره، اضطر فاتي إلى خوض تجربة قصيرة مع برايتون الإنجليزي قبل أن ينتقل صيف 2025 إلى موناكو على سبيل الإعارة حتى يونيو 2026.

بداية جديدة في الإمارة

آدي هوتر، مدرب موناكو، تعامل بحذر مع فاتي، حيث جهزه بدنيا قبل إشراكه تدريجياً.

النتيجة كانت مثمرة حيث حقق خمسة أهداف في ثلاث مباريات بالدوري الفرنسي، بينها ثنائية في ديربي مثير أمام نيس انتهى بالتعادل (2-2).

كما شارك في دوري أبطال أوروبا، وسجل في شباك كلوب بروج رغم خسارة فريقه (4-1)، ثم ساهم في تعادل لافت أمام مانشستر سيتي (2-2).

أرقام فاتي بين برشلونة وموناكو

مع برشلونة خاض 123 مباراة، أحرز 29 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 5 مواسم.

مع موناكو سجل 5 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري الفرنسي، بجانب هدف أوروبي أمام كلوب بروج.

هل يندم برشلونة؟

بينما يواصل برشلونة البحث عن حلول هجومية وسط تراجع مستوى نجومه، يثبت فاتي في فرنسا أنه ما زال يملك الكثير ليقدمه.

قرار الاستغناء عنه يبدو اليوم انعكاسا لرؤية قصيرة المدى داخل النادي الكتالوني، الذي فقد لاعبا كان يمكن أن يكون مستقبله الهجومي.

إنها مفارقة لافتة في الوقت الذي تتهاوى فيه ثقة "الملك" ليفاندوفسكي، يستعيد "الوريث" فاتي مكانته في المنفى، وكأن كرة القدم أرادت أن تذكر برشلونة بأن بعض القرارات قد تكون أثقل من أي خسارة.

أنسو فاتي كرة القدم برايتون الإنجليزي مدرب موناكو الدوري الفرنسي برشلونة موناكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات

ترشيحاتنا

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد