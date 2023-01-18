منهجية طه حسين.. تعرف على أبرز فعاليات قاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة

تشهد الدورة الـ 54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المكرر انطلاقه 25 يناير الجاري، وينتهي يوم 6 فبراير، قرابة الـ 500 فعالية ثقافية، وفنية، في 7 قاعات، إلى جانب صالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة، وتُقدّم الفعاليات مجموعةً من المحاور التي تناقش أهم القضايا الأدبية، والاتجاهات الفكرية، ومشروعات الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي، والإبداعات الفنية.

ونرصد أبرز فعاليات قاعة صلاح جاهين "القاعة الرئيسية" في البرنامج الثقافي، والتي عددًا من المحاور يأتي على رأسها محور "شخصيتا المعرض"، حيث يناقش هذا المحور الجوانب الإبداعية المختلفة، والإسهامات الثقافية المتنوعة، والدور البارز ثقافيًا الذي قدمه كل من صلاح جاهين وكامل كيلاني، كما تستضيف القاعة محورًا يحمل عنوان "نحن..."، يناقش علاقة المجتمع بقضايا ثقافية أو ظواهر اجتماعية بما يتواءم مع توجه الدولة إلى عصر التحول الرقمي. وتشهد القاعة أيضًا مجموعة من الندوات التي تحتفي بمرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، أدبًا وفكرًا وعلاقته بقضايا الهوية، كما تشهد القاعة عددًا من اللقاءات مع رموز الثقافة والفن والإبداع، من مصر والعالم العربي.

من الندوات: منهجية طه حسين، صلاح جاهين ودوره في شعر العامية، طه حسين وقضايا الهوية، الأدب النسوي العربي.. إلى أين؟، الأسطورة والتراث الشعبي في أدب كامل كيلاني، صلاح جاهين ومسرح الطفل، بين ناصر الدين الأسد وطه حسين، تجربتي مع صلاح جاهين، الرياضة.. إلى أين؟، صلاح جاهين وفن الكاريكاتير، كيلاني بين النثرية والشعرية، السرد العربي.. إلى أين؟، صلاح جاهين في بلاط صاحبة الجلالة، الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني، صلاح جاهين وأغانيه الوطنية، أصوات نقدية عربية، رباعيات صلاح جاهين.

ومن بين ندوات محور "نحن...": نحن والصناعات الثقافية، نحن والتراث، نحن والذكاء الاصطناعي، نحن والتاريخ، نحن والمناخ، نحن والعلم، نحن والفنون.

كما تشهد القاعة لقاءات فكرية مع كلٍّ من: د. محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)، د. محمد صابر عرب، د. محمد عبد المطلب، د. عبد السلام بنعبد العالي، فاروق جويدة، عبد الله إبراهيم، يسرا، ياسين التهامي، طاهر أبو زيد، خضير البورسعيدي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحل عليه الأردن ضيف شرف الدورة الحالية، وصلاح جاهين شحصية المعرض، وكامل كيلاني شخصية معرض الطفل المرافق له.