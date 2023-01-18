للمقبلين على الزواج.. شرطان جديدان من وزارة الصحة لا غنى عنهما

تحرص الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار داخل الأسرة المصرية وضمان سلامتها من أي أمراض قد تنتج سواء وراثياً أو عن طريق عدوى، وبالتالي وضعت الدولة قوانين تهدف إلى تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء صحتهم جيدة.

شرطان جديدان للزواج

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارًا بتعديل التحاليل الخاصة بالمقبلين على الزواج من خلال استحداث بعض أنواع التحاليل الطبية لاكتشاف ما إذا كان هناك احتمال إنجاب أطفال معاقين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحاليل المقبلين على الزواج، من الإجراءات الهامة التي يجب الحرص على القيام بها قبل إتمام عملية الزواج، وهناك بعض التحاليل التي تم استحداثها على التحاليل الطبية التي كانت مقررة قبل ذلك، وهي إجراء تحليل فيروس الالتهاب الكبدي "سي وبي" وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك تحاليل أخرى يتم إجراؤها، وهي تحاليل السكر العشوائي وصورة دم كاملة، والأنيميا الوراثية وهي مهمة جدا وعامل الريسيس ومستوى الهيموجلوبين وفحص وتحليل لمرض الزهيري وهرمونات متابعة التبويض، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التحاليل هو معرفة المقبلين على الزواج مخاطر زواج الأقارب أو زواج من لديهم امراض محتمل أن يتم انتقالها للأولاد، مؤكداً أنه بعد إجراء التحاليل الطبية والفحوصات، يتم تسلم شهادة طبية ومؤمنة تحمل “البي ار كود”، وبها كافة النتائج، وفي حال إذا تم اكتشاف أي أمراض يتم تحويل الشخص إلى تلقي العلاج بأسرع وقت.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المقبلين على الزواج بضرورة إجراء التحاليل لضمان حياة زوجية سليمة، والمساعدة في إنجاب جيل خال من الأمراض بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية فحوصات الزواج

ويساهم إجراء الفحص للمقبلين على الزواج في معرفة ما إذا كان هناك إصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التهاب الكبد الفيروسي ج، ونقص المناعة المكتسب الإيدز، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل، سيتم البدء في ذلك منتصف فبراير 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

من المقرر إجراء 10 تحاليل للمقبلين على الزواج وهي..

1- فيروس الالتهاب الكبدي سي.

2- فيروس الالتهاب الكبدي بي.

3- فيروس نقص المناعة البشري.

4- مرض السكري.

5- مرض ارتفاع ضغط الدم.

6- مرض السمنة.

7- فصيلة الدم.

8- معامل Rh.

9- مستوى الهيموجلوبين بالدم.

10- أنيما البحر المتوسط السلاسيميا.

خطوات هامة للفحص

الشخص الذي سيتجه لاجراء التحاليل غير مضطر للانقطاع عن الطعام أو الصوم أو إجراء أي شيء عند إجراء التحاليل الطبية.

تبدأ بالفحص العام و يتم تدوين البيانات الأساسية بكشوفات المركز، ومن أهمها التاريخ المرضي للمقبلين على الزواج، ثم الفحص المعملي حيث فصيلة الدم، و قياس نسبة الهيموجلوبين، RH، وتحاليل البول ثم عمل فحص الفيروسات التي تمت إضافتها مؤخرًا بالمبادرة، مثل فيروس C وB، وفيروس نقص المناعة الإيدز.

ويقدم الفريق الطبي كافة النصائح والإرشادات والنصائح للمقبلين على الزواج.

تتضح نتائج التحاليل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين في المراكز الحكومية، وتكون مدتها في المراكز الخاصة 5 أيام كحد أقصى.

وسيتم صدور شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج و استلامها عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وستكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.

حال إيجابية التحاليل

في حال كانت نتائج الفحوصات إيجابية أو هناك إصابة بأمراض فيروسية يتم توجيه المريض إلى عيادة المشورة، ويتم فيها توعية المريض بالمرض وطرق العلاج وتقديم الدعم النفسي له، عقب ذلك يتم تحويل الشخص المصاب إلى العيادات المختصة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وستكون بمثابة "العلم فقط" للزوجين، وسيوقع الزوجان على نتائج التحاليل أمام المأذون، ولا تمنع الزواج.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة عن أسعار الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، قالت إنها في متناول الجميع بسعر ثابت في مختلف محافظات مصر فتبلغ قيمتها أقل من 200 جنيه للفرد.

وحددت وزارة الصحة ما يقرب من 300 مركز داخل الوحدات الصحية بمختلف المحافظات لإجراء تحاليل ما قبل الزواج، وأتاحت وزارة الصحة إجراء تحاليل ما قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي الخاص أيضاً..