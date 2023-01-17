عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير للمقبلين على الزواج بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. ماذا قالت نقابة المأذونين؟

صدى البلد

يسعى الكثير من المحتالين إلى التربح من خلال ابتداع وسائل مختلفة وجديدة للإحتيال على الآخرين، حتى جاء أحدثهم انتحالهم صفة مأذون في كبرى محافظات الجمهورية، تحقيقًا لأطماعهم دون الاكتراث لصحة ما يفعلونه، أو مدى تعرض الغير للأذى.

حذر الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، المقبلين على الزواج  في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، من الأشخاص منتحلي صفة المأذون، حيث انتشروا بشكل كبير في تلك المحافظات.. 

txt

حكاية أول زواج بدون مأذون.. ماذا فعلت المطربة رحمة رياض وهل تُعاقب بالزنا ؟

txt

حكاية أجمل مشهد كوميدي في حياة علي الكسار.. شاهد

تحذير للمقبلين على الزواج

حذر نقيب المأذونين، الشيخ إسلام عامر، الشباب المقبلين على الزواج، عند عقد القران «كتب الكتاب»، من ضرورة التحقق والاستعلام عن شخصية المأذون المُستدعى لإتمام الزواج، من خلال التحقق من البطاقة الشخصية والكارنية.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن مكاتب المأذونين في جميع أحياء الجيزة، تعج بالأشخاص المنتحلين لصفة المأذون دون وجه حق، مسببين الكثير من المشكلات، وأن هدفهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية التربح فقط وتحقيق أهدافهم بالاحتيال على المقبلين على الزواج، فقط لا غير.

انتحال صفة مأذون واستغلال الشباب للتربح

كان أحد الأشخاص قد استغل صفة مأذون واستغل قلق الشباب المقبلين على الزواج، وحرضهم على الزواج السريع، بعد أن قام بالترويج لشائعة تحصيل صندوق دعم الاسرة لمبالغ مالية  كبيرة لمن يرغب في الزواج.

وقام أحد الأشخاص مختص بنشر منشورات في صفحة أحد المأذونين الشرعيين، بدعوة الشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للزواج قبل صدور قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي يلزم المقدمين على الزواج بدفع مبلغ مالي معين لصالح صندوق دعم الأسرة.

ويقوم الشخص المدعي لصفة مأذون بتدوين منشورات عبر صفحة الشيخ ياسر القرشي، وينشر عليها صور قيامه بتوثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا، فقام بنشر منشور يحرض الشباب على سرعة الزواج قائلاً « اتجوزوا بسرعة علشان ما تدفعوش 30 ألف ».

وأصدرت وزارة العدل على الفور قرارًا بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة بعدما دعا الشباب عبر صفحته على فيسبوك للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يُلزم المقدمين على الزواج بدفع مبلغ معين لصالح صندوق دعم الأسرة، وبعد الفحص تبين أن هذا الشخص لا يعمل مأذونًا شرعيًا وانه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يُباشر أعمال المأذونية على الوئاثق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، والذي ساعده بإمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

تحذير للمقبلين على الزواج الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين انتحال صفة مأذون قانون الأحوال الشخصية الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بيراميدز يحبط محاولة الزمالك ويمدد عقد نجم الفريق موسم إضافي

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

ترشيحاتنا

تجوز في هذه الحالة.. حكم التيمم بدلا من الوضوء في البرد الشديد

صورها العارية قادتها للمشنقة.. أربعينية تُقطع جسد موظف بحيلة شياطنية في القليوبية

اللي عايز سلع بأسعار مخفضة يروح المكان ده.. الحكومة تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة وموعدها

حملة لتنظيف الممتلكات المغلقة في أيرلندا تكشف عن مفاجأة غير متوقعة.. شاهد

السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني

قدم دليل براءته.. رئيس الزمالك السابق يرد على اتهامات مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حبات فقط.. نوع من المكسرات يخلصك من دهون البطن بأقل مجهود

ما علاقة الفنان خالد محمود بـ جاكي شان وسر قدراته الخارقة ؟ .. شاهد

خرزانة الغنم أو سلك كهربا.. بوست مثير عن «الأخت» يلقي بصاحبه في السجن

حيل خارقة أقوى من المسكنات تخلصك من الألم في 5 دقائق

فيديو

شديد البرودة ليلا.. توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

الإنسان أولا وأخيرًا.. قاضٍ يسمح لأم بالاطمئنان على أبنائها داخل قفص الاتهام|فيديوجراف

كله بالاتفاق.. هالة صدقي تفضح مقلب رامز جلال

مفاجأة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ