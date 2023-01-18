عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا اشتروا .. رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة بشأن الأسعار

ذهب
ذهب

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تتجه الي الإرتفاع في الوقت الحالي حتي وصل ١٩٠٠ دولار للأوقية الواحدة بعدما كان ١٦٠٠ دولار للأوقية في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

txt

بسبب تراجع الدولار بشكل كبير.. انخفاض في أسعار الذهب عالميا

txt

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

وأضاف "هاني ميلاد" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك توقعات بزيادة سعر الذهب في الفترة القادمة، بسبب أن البنك الفيدرالي الأمريكي أصبح يحاول أن يقلل في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عيار 21 بين الـ 1800 جنيها.

وتابع هاني ميلاد، أن أسعار الفضة شهدت ارتفاعا في الأيام السابقة ، بسبب أن هناك بعض الأشخاص أصبحوا يتوجهون لادخارها كمخزون استثماري لهم.

أسعار الذهب قناة الحدث عيار 21 سعر الذهب الغرفة التجارية الفيدرالى الامريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

79 مليون جنيه.. تذكرة فوق الخيال لمشاهدة مباراة رونالدو وميسي| تفاصيل

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

هالة السعيد تلتقي وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية

شهيق وزفير.. حيلة سحرية يمكن بها القضاء على التوتر والقلق

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

تاون جاس تؤكد استمرار خدمة الغاز الطبيعي بالإسكندرية خلال ملء خزانات الرائحة

ميناء جدة الإسلامي يضيف خدمة جديدة بمميزات عالية

بيراميدز السبب.. الزمالك فى ورطة بعد ضياع 3 بطولات فى 150 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الزوجية تساهم في شفاء مرض النقرس.. فما الرابط بينهما؟

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

فيديو

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ