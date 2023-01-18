الحقوا اشتروا .. رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة بشأن الأسعار

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تتجه الي الإرتفاع في الوقت الحالي حتي وصل ١٩٠٠ دولار للأوقية الواحدة بعدما كان ١٦٠٠ دولار للأوقية في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأضاف "هاني ميلاد" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك توقعات بزيادة سعر الذهب في الفترة القادمة، بسبب أن البنك الفيدرالي الأمريكي أصبح يحاول أن يقلل في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عيار 21 بين الـ 1800 جنيها.

وتابع هاني ميلاد، أن أسعار الفضة شهدت ارتفاعا في الأيام السابقة ، بسبب أن هناك بعض الأشخاص أصبحوا يتوجهون لادخارها كمخزون استثماري لهم.