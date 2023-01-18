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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

99 % نسبة تمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء الامتحانات إلكترونيا بالفيوم

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم الفيوم تتابع الامتحانات

قامت  اليوم ، الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم ، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وفريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية.

 حيث تابعت مدير المديرية، وصول مظاريف الأسئلة إلى الإدارات التعليمية واللجان بالمدارس، في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

 

وشددت "وكيل الوزارة" على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا  إلى توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتصدي لأية محاولة غش بكل حزم، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المراقبين للتليفون المحمول.

 

كما تابعت مدير المديرية، سير امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، وأكدت على هدوء وانتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2022م لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بمدارس الفيوم، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، وتطبيقات الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق، حيث، تمكن طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمدارس الفيوم ، من أداء إمتحان اللغة الأجنبية الثانية ، بنسبة 99 %  إلكترونيا ، على مستوى المحافظة

 

مدير تعليم الفيوم وسفير اليونيسف يشهدان معرض صحتهم مستقبلهم بمدرسة محمد معبد

 

 

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