إصابة لاعب منتخب مصر بـ كورونا قبل مواجهة بلجيكا في بطولة العالم لليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إصابة لاعبين بفيروس كورونا ضمن بعثتي مصر وبلجيكا قيل المواجهة المرتقبة بينهم غدا في إطار الدور الرئيسي بمسابقة مونديال اليد والمقامة في (السويد وبولندا)

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد، بيان كشف فيه انه هناك إصابتين بفيروس كورونا واحد منهم في صفوف منتخب مصر والأخر في صفوف منتخب بلجيكا دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى بولندا والسويد، محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب وأمريكا.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد إجراء تعديلات فى مواعيد مباريات منتخب مصر بالدور الرئيسى، حيث سيخوض المنتخب أول لقاء أمام بلجيكا الخميس المقبل فى السابعة مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا، ثم سيواجه البحرين يوم السبت المقبل فى الرابعة والنصف عصرا بدلا من السابعة مساء، وأخيرا سيلعب أمام الدنمارك يوم الإثنين القادم فى التاسعة والنصف مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.



وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –محمد على (سينفين الإسباني)

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).