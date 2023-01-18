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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادا للقاء القمة

فيريرا
فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق صفحة كأس مصر والتركيز على مواجهة السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على  ضرورة التركيز والاستعداد بجدية للقاء القمة من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع  من أجل تنفيذها في مران اليوم.

فيريرا يقسم اللاعبين لمجموعتين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال هذه الحصة التأهيلية، لرفع الحمل البدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة لذلك ، بجانب فقرة بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال و حسين ياسر المحمدي وروي أجواش المدربين المساعدين.

فقرة خططية في مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت هذه الفقرة تركيزا خاصا من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على تنفيذ اللاعبين بعض الأمور الخططية والفنية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للقاء القمة المرتقب.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة الخططية والتي أشرف عليها وقادها بنفسه في إطار الاستعداد لمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لمباراة الأهلي بقيادة السويسري كولر المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد  القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز وسط حضور جماهيري.

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