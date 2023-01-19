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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

8 أمور أخفاها الله عن عباده .. اعرف الحكمة منها

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الناس يعتقد أن العبادة قاصرة على رمضان فقط إلا أن الله تعالى أخفى ثمانية أمور فى ثمانية حتى نكون دائما فى همة ونشاط فى العبادة ولا نقتصر العبادة على رمضان فقط ونترك باقي السنة.

أخفى الله ثمانية أشياء فى ثمانية

1- اخفى اسمه الأعظم فى سائر الأسماء 

2- اخفى السبع المثاني فى القرآن الكريم 

3-أخفى ساعة الإجابة فى يوم الجمعة 

4-أخفى ساعة الإجابة فى ثلث الليل الأخير

5-أخفى الصلاة الوسطى فى سائر الصلوات

6-أخفى أولياءه فى سائر البشر

7-أخفى الكبائر فى سائر الذنوب 

8- أحفى ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان 
 

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وأكد أنه لابد أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى فهو الذي يقلب القلوب، وندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى حتى لا يكون الكلام هو مجرد دعاء بألفاظنا وألسنتنا وليس تعلق بالله بقلوبنا، نكون فيه ملتجئين إلى الله إلى أن يغيِّر حالنا إلى أحسن حال وأن يوفقنا أن نغير أنفسنا حتى يغير الله سبحانه وتعالى ما بنا.

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