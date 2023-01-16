يجب على المسلم إتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم، ومنها الوضوء قبل النوم: لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ الأيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ).

لو قلقان ومش عارف تنام اسمع وصية النبي



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من تعار من الليل وقلق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، فهذا الذكر مع الدعاء بالمغفرة او الدعاء باي أمر من أمور الدنيا أو الأخرة يستجاب له.

- تعار من الليل أي استيقظ من النوم .

حقيقة خروج الروح من الجسد أثناء النوم

أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال جاء اليه وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: "هل الروح تخرج أثناء النوم وتعود عند الاستيقاظ "؟.



ليجيب “عبد الرازق” قائلاً:" نعم الروح تخرج اثناء النوم وتعود للجسد عندما يستيقظ الانسان، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناموا عن صلاة الفجر فى احد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم (( الله عز وجل قبض ارواحنا حين شاء وردها حين شاء)).

وأشار الى أن الإنسان عندما يموت تخرج روحه، قائلاً:" إحنا بنعمل بروفة على الموت والبعث كل يوم".

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون)) قائلاً: "فالروح تخرج اذا أراد الله عز وجل والانسان يكون عايش بحاجة اسمها "سر الحياة" ثم اذا استيقظ الانسان عادت اليه روحه".



عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هب من الليل كبر عشرًا وحمد عشرًا وقال «سبحان الله وبحمده عشرًا، و سبحان الله الملك القدوس عشرًا، واستغفر عشرًا، وهلل عشرًا، ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرًا، ثم يفتتح الصلاة». و هب أى " استيقظ".