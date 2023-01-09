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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو بتمر بظروف وأيام صعبة 7 أمور تحول حياتك لسعادة

صدى البلد

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ضاقت عليه دنياه فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين لله. 

وأضاف “عثمان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن من يمر بظروف وأيام صعبة فعليه بـ5 أمور 

  1. يفوض أمره لله ويتوكل عليه
  2. يحسن الظن بالله إنه سيخرجه منها على خير
  3.  قيام الليل 
  4. الدعاء
  5. كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله
  6. قراءة القرآن الكريم
  7. الإكثار من قول “اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك ”.

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لدى حالة إكتئاب دائم فماذا أفعل ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وأوضح ممدوح، قائلاً: من يعاني من الإكتئاب فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله، أن يشرح الله صدره ووييسر أمره ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأشار الى أن من أصابه كرب وهم وغم أو إكتئاب عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

قيام الليل الدعاء كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قراءة القران حسن الظن بالله اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك

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