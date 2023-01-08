عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حل بسيط لمسح الرأس حالة وضوء المرأة خارج المنزل

صدى البلد

هل يجوز للمرأة في الوضوء مسح مقدمة الرأس فقط؟.. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز مسح مقدمة الرأس فقط، ويجوز مسح ثلاثة شعرات فقط، ومسح شعرة واحدة كذلك، ولكن لا تأخذ الشعرة من آخرها، وإنما من جذرها أو من نبتها.

وتابع: كثير من السيدات لا تتمكن من الصلاة  خارج البيت أو في العمل، لأنها تحرج من كشف شعرها بسبب الحجاب، أو غطاء الرأس، منوها أنه لا يجب عليها خلع الحجاب وإنما يجوز لها أن تبلل أصبعها وتمررها من تحت الحجاب ليصل الماء إلى شعرة واحدة منها وبذلك يجزئ المسح على الرأس.

10 كلمات من رددهم كل صباح رزقه الله الصحة والعافية.. داوم عليهم

قبل امتحانات نصف العام .. سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

5 أعمال من فعلها جنى ثمارها دنيا وآخرة

دعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب في حياتك

فرائض الوضوء


فرائض الوضوء يجب أن نفعلها بشكل أساسي ومن دونها يكون الوضوء باطلًا وهي:
النية محلها «في القلب».
غسل الوجه.
غسل اليدين للمرفقين.
مسح الرأس.
غسل القدمين للكعبين.
ترتيب أركان الوضوء.
تعاقب أركان الوضوء «أي نقوم بغسل كل جزء يلو الآخر ولا ننتظر حتى يجف ما قبله»

فرائض الوضوء الوضوء كيفية الوضوء خارج المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

عمرها 20ألف عام.. عامل أثاث يفك رموز لوحة حيرت العلماء.. فماذا وجد؟

غرفة السياحة: استعدادات مكثفة لإنجاح موسم العمرة بشهر رجب

بطل مصري رفض التجنيس وحصل على جوائز بطولة الشطرنج بأمريكا.. اعرف الحكاية

هل تحمل متفجرات.. إسقاط مسيرة غامضة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

موسم نصف العام يرفع شعار "للضحك فقط".. بيومى فؤاد ينافس رامز جلال وجروب الماميز فيلم نسائى لايت

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

فيديو

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

أسعار الذهب بجميع أعيرته اليوم.. واستقرار الدولار |تغطية خاصة

كسرت قلبنا وقلب بيّك.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه بكلمات حزينة

«كان نفسي أبقى أم».. عنبر تنهار من البكاء مع ياسمين عز |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ