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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 كلمات من رددهم كل صباح رزقه الله الصحة والعافية.. داوم عليهم

صدى البلد

أفضلِ ما قد يلتزم بهِ المسلم ويتقَرَب بهَ إلى الله - سبحانهُ وتعالى- كل صباح هى ذكر الله مجرد الاستيقاظ من النوم، فالمحافظة على أذكار الصباح تشرح الصدر، وتُطمّئنُ القلب، وتجلب الراحة والسرور، يقول الله –تعالى-: «الَّذينَ آمَنوا وَتَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بِذِكرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلوب»، أيّ أنّ القلوب تسكن وتطمئن بذكر الله تعالى.

دعاء يرزقك الصحة والعافية لو رددته كل صباح 

(( الحمدلله الذي عافاني فى جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره))

حث عليها النبي .. أفضل الدعوات التى لا يعادلها شيء

أقوى التحصينات احرص عليها يومياً

أية قرآنية لها تأثير عجيب إذا رددتها وانت فى لجنة الامتحان

دعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب في حياتك

 

دعاء الاستيقاظ من النوم ليلا


بما ورد في سُنن أبي داود، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ دَعَا، وقَالَ: «لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

 

أدعية الصباح

1) رَبِّ اغْفرْ لي. 

2) الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور.

3)  الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره .

4) لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، سُـبْحانَ اللهِ، والحمْـدُ لله ، ولا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبَر، وَلا حَولَ وَلا قوّة إلاّ باللّهِ العليّ العظيم. 

5) يارب توكلت عليك

6) ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري 

7) يارب احتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه

8) اللهم انى استودعتك نفسي وعائلتي واهلي واحبتي فاحفظهم لي حفظا يليق بعظمتك 

دعاء الصباح أذكار الصباح ادعية الصباح دعاء الصحة والعافية

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