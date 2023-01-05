دعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب في حياتك

فضل ذكر ياحي ياقيوم.. ورد هذا الذكر في حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رواه النسائي.

دعاء واحد إذا استقمت عليه وجدت أثره الطيب فى حياتك

عليك بهذا الدعاء: [يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا].



وقد ورد هذا الدعاء ، بلفظ مقارب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تتضمن تحقيق العبودية لله رب العالمين ، وتتضمن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما يستغيث برحمته التي وسعت كل شيء، لعله ينال منها ما يسعده في دنياه وآخرته.



ذكر يستغفر لك به 70 ألف ملك

قال الشيخ محمد أبوبكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن هناك ذكرًا لو رددته يوميًا كتب لك به الله 100 ألف حسنة ويوكل الله بك 70 ألف ملك يستغفرون لك.

وأضاف “ أبو بكر”، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الذكر من عظمته وجماله تعددت فيه الروايات، مرة نسمع أن من يقول هذا الذكر يكتب له 100 ألف حسنة، وأخرى يُقال أنه يُكتب له 1000 حسنة ويرفع له 1000 درجة.

وأشار إلى أن الذكر هو: "من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته" وقال سيدنا الحبيب فقالها ما يطلب ما عند الله له كتب له بها ألف حسنة ورفع الله بها ألف درجة، ووكل به سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة.

وأوضح أن هذا الذكر سيجعلك تحمد الله بمحامد الذكر كلها، فمهما أوتيت من بلاغة وفصاحة لم تعرف تحمد الله كما يقول لك النبي عليه السلام، ويقال هذا الذكر في الصباح من بعد صلاة الفجر، حتى قبل صلاة الظهر بوقت قصير.

وأشار الى أنه في رواية أم سلمة يكتب الله لك بها مائة ألف حسنة، وفي رواية ثالثة تكتب لك ألف حسنة وجعلت روحك بعد الممات في حواصل الطير تسرح في الجنة، لافتا إلى أن الذكر ليس طويلا وألفاظه ليست معقدة، ونناشد بالمداومة عليه.