القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ 9 شركات تابعة عبر تقنية الفيديوكونفراس

ترّأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع الجمعيات العمومية لـ9 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى: (الفيوم – قنا – الدقهلية – أسوان – مطروح – شمال وجنوب سيناء – محافظات القناة – كفر الشيخ- أسيوط والوادي الجديد) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور السادة أعضاء الجمعية العمومية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى في 30 /6 /2022.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30 /6 /2022 لتلك الشركات.



وأكد رئيس الشركة القابضة على ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتي تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.