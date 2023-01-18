تحرّك رسمي من جامعة القاهرة لـ محو الأمية وإطلاق القوافل الطبية .. وألعاب تربوية للأطفال

وحدة مناهضة العنف :

جامعة القاهرة أول من انضمت إلى مشروع تنمية الأسرة المصرية

الشاذلى :

الجامعة تبذل جهودها للاهتمام بصحة طلابها

تقدم جامعة القاهرة ، بشكل دائم ومستمر خدمات متعددة للمجتمع و الطلاب مثل خدمات محو الأمية و مناهضة العنف ضد المرأة والخدمات الطبية والقوافل الطبية وغيرها.

ومن جانبها ، قالت الدكتور أميرة تواضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، لم نكتف بالندوات لتوصيل فكرة وما تقدمه الوحدة ولكن نحاول نستخدم الفن و الثقافة وغيرها من المجالات بقدر الإمكان.



وأضافت " تواضروس " أن الوحدة هذا العام تقدم عددا من الخدمات الجديدة مثل تأسيس ما يسمى " منتدى المدينة " وهذا اول منتدى يخدم المدن الجامعية ونظمنا فعاليات داخل المدن الجامعية للبنات وسوف تستمر هذه الفعاليات بشكل شهرى، مؤكدة أنه من خلال يوفر خدمات الوحدة و لكن يحقق تمكين للبنت من خلال الورش عمل تجعلها تمتهن حرف معينه مثل المشغولات والنقش على الجلد والحرق على الخشب وغيرها.



وأشارت إلى أن وحدة العنف ضد المرأة ستقوم بالذهاب إلى البنات داخل المدن الجامعية بالتعاون مع اخصائيات نفسيات لحل المشكلات التى تواجهها، حيث إن البنات داخل من المدن الجامعية تكون من مختلف المحافظات و يجب علينا التواجد معهم بشكل دائم لعدم احساسهم بنوع من أنواع الغربة.



كما أكدت أن وحدة العنف ضد المرأة، هذا العام تشارك فى المشروعات القومية مثل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن جامعة القاهرة تعتبر أول جامعة تنضم إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق قوافل تربوية متخصصة لمحو الأمية بمحافظة الجيزة، وتنظمها كلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ضمن مشروع "قرية بلا أمية" لمحو الأمية في قرى محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالجيزة.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة التربوية الأولى بقرية الشوبك الشرقية ضمت 30 طالبة من أقسام الكلية المختلفة إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة، حيث تم فتح 29 فصلا لـ 34 دارسا من مختلف الأعمار وتم توزيعهم على المعلمات والطالبات.



من جانبه أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أهالي قرية الشوبك الشرقية توافدوا على القافلة التربوية الأولى لجامعة القاهرة للالتحاق بفصول محو الأمية أو التقدم للامتحان للحصول على شهادة محو الأمية.



كما أوضحت قالت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة إلى أن القافلة قدمت خلال تواجدها بالقرية العديد من الأنشطة والألعاب التربوية مع الأطفال كما تم توزيع بعض الهدايا والألعاب، لافتة إلى أنه سبق وأن تم فتح 41 فصلا لمحو الأمية في وقت سابق.



وكان قد قال الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة ، أن الجامعة تبذل جهودها للاهتمام بصحة طلابها.



وتابع الدكتور جمال الشاذلى ، أن الجامعة قررت إنشاء ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.



كما كشف المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الطلاب يمكنهم الحصول على هذه الخدمات الصحية باستخدام الكارنيه الخاص بالكلية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة متاحة بجميع الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط.

ونوه بأن مستشفى الطلبة يقدم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى، وهذه الخدمات تقدم بشكل مجاني إلى كل من: طلبة الجامعة - أعضاء هيئة التدريس - العاملين بالجامعة، وأيضا هناك علاج اقتصادي يقدم للمواطنين من خارج جامعة القاهرة.