التموين: مفيش زيادة في سعر العيش وننتج 100 مليار رغيف سنويا.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة توفر السلع الغذائية بجودة عالية في معارض أهلا رمضان.

وأوضح عشماوي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هناك استعدادات مكثفة بدأت قبل 3 أشهر من شهر رمضان، وذلك بإقامة 200 معرض على مستوى الجمهورية، يتم توفير السلع بها بأسعار تقل 30% عن مثليتها بالأسواق، كالدواجن المجمدة بسعر 65 وزجاجة الزيت المخلوط 800 جرام بسعر 35 جنيها.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف خبز يوميًا بواقع 100 مليار رغيف خبز سنويًا، مضيفا أن هناك 72 مليون مستفيد من دعم الخبز.

وشدد على أنه لا يستطيع أحد منع الدعم الموجه للمواطن، موضحا أن الدولة تدعم منظومة الخبز بـ90 مليار جنيه بينما دعم الدولة في الموازنة الجديدة يتجاوز 400 مليار جنيه، فيما يصل دعم المنظومة التموينية إلى 150 مليار جنيه سنويًا.

ونفى تحريك سعر رغيف الخبز، قائلا: ليس هناك أي تحريك في سعر الرغيف في هذا الوقت.