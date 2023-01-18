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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

25 % زيادة في سعر أردب القمح.. الزراعة: الدولة تسعى لتحسين دخل الفلاحين

القمح
القمح

علق محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على رفع سعر توريد أردب القمح من الفلاحين والمزارعين لـ 1250 جنيه بدلا من 1000 جنيه .

 

برلماني: قرار زيادة سعر توريد إردب القمح يساعد في تشجيع الزراعة الوطنية

متحدث الزراعة: زيادة سعر أردب القمح جاء نتيجة توجيه رئاسي .. فيديو

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": " الدولة المصرية تهتم بزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية كما تهتم بدعم الفلاح وتعزيز  قدراته وتحسين دخله ".

 وتابع محمد القرش: " الدولة المصرية أعلنت عن سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة ".

وأكمل محمد القرش:" 25% زيادة في سعر أردب القمح وسيكون السعر تحفيزي للفلاحين ويستهدف تحسين مستوى دخل الفلاحين"، مضيفا:" تنفيذ  العديد من المشروعات المكملة للفلاحين مثل توفير الأسمدة والتقاوي وتطوير أساليب الزراعة ".

ولفت محمد القرش:" نضاعف إنتاج التقاوي كي نوفر للفلاح تقاوي معتمدة بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ".

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