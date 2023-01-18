25 % زيادة في سعر أردب القمح.. الزراعة: الدولة تسعى لتحسين دخل الفلاحين

علق محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على رفع سعر توريد أردب القمح من الفلاحين والمزارعين لـ 1250 جنيه بدلا من 1000 جنيه .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": " الدولة المصرية تهتم بزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية كما تهتم بدعم الفلاح وتعزيز قدراته وتحسين دخله ".

وتابع محمد القرش: " الدولة المصرية أعلنت عن سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة ".

وأكمل محمد القرش:" 25% زيادة في سعر أردب القمح وسيكون السعر تحفيزي للفلاحين ويستهدف تحسين مستوى دخل الفلاحين"، مضيفا:" تنفيذ العديد من المشروعات المكملة للفلاحين مثل توفير الأسمدة والتقاوي وتطوير أساليب الزراعة ".

ولفت محمد القرش:" نضاعف إنتاج التقاوي كي نوفر للفلاح تقاوي معتمدة بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ".